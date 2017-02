Persze, hogy nem tudják, hiszen az IBM vadiúj müncheni központjának a modellje, és az IBM vadiúj müncheni központjában, a Watson IoT HQ-ban nyomtatják:

De ennél több dolog is készül itt, például a Dolgok Internetének a jövője. Megnéztük a központ csütörtöki megnyitóját, meg hogy mivel is foglalkoznak ott, hamarosan olvashatják is róla a cikkünket. Persze nem muszáj, de ha kihagyják, Pepper szomorú lesz, azt meg csak nem akarhatják.