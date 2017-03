Hatszámjegyű eredményt - mármint dollárban - várnak a hozzáértők a Bonhams aukciósház New York-ban megrendezendő, március 27-én esedékes “TCM Presents... Rock and Roll Through the Lens” árverésén a 35-ös számú tételtől. A zenei tematikájú árverésen 213 tétel kerül kalapács alá, de talán legérdekesebb az a keverő- és felvevőpult, ami a brit Abbey Road studióból került ki.

Fotó: Mike Ross / Bonhams

A hatalmas tárgy egész pontosan egy EMI TG12345 MK IV felvevőkonzol, amit az EMI mérnökei raktak össze, és összesen kettő készült belőle. Az árverés tárgyát képező darabot 1971 és 1983 között használták az Abbey Road hangmérnökei, és többek között Paul McCartney, Kate Bush, George Harrison, Ringo Starr, a The Cure lemezei készültek rajta, valamint ezen rakták össze a Pink Floyd Dark Side Of The Moon lemezét is. A jelenleg is működőképes konzol Brina Gibson, az Abbey Road hangmérnöke szerint a valaha épült legnagyszerűbb keverőpult. (Via Goldminemag)