A cím is kellően szürreális, de mindenki megnyugodhat, ennél csak jobb lesz a spanyolországi Cuntis papjának története.

A sztori ott kezdődik, hogy a településen a múlt héten karnevált tartottak, a közkedvelt pap pedig húzott egy merészet:

Hugh Hefnerként, két playboy-nyuszinak öltözött férfival karöltve ment végig egy ágyneművel letakart utánfutón fekve a városon.

Ráadásul az egyik nyuszi egy ponton rá is mászott a férfira és szexet imitált! Na ezt adják össze.

La diócesis de Pontevedra recomienda al cura de Cuntis un retiro espiritual tras disfrazarse de Hugh Hefner y conejitas Playboy #Teletripi pic.twitter.com/cBYgqaI4kp — No son horas (@nshradio) 2017. március 9.

A helyieket látszólag nem háborította fel a dolog, a katolikus egyházat azonban annál inkább. Juan Carlos Martínez akcióját azonnal elítélték, sőt arra szólították fel a 40 éves férfit, hogy végezzen lelkigyakorlatot a paphoz nem illő viselkedése miatt.

Szegény Martínez azóta nem győz bocsánatot kérni, már Compostela érsekéhez is kért időpontot, hogy hivatalosan is megtehesse ezt. A lakosok közül egyébként többen megvédték a férfit és azt is tudni lehet már, hogy a találkozó kimenetelétől függetlenül szerencsére nem számíthat túl komoly büntetésre.