273 évvel a megalakulása és 16 British Open megrendezése után a Muirfield nevű skót golfklub úgy döntött, hogy megengedi a nőknek, hogy csatlakozzanak, írja a Washington Post. Jól megrágták a döntést, de még így sem ment át teljes támogatottsággal az újítás, a klubtagok 20 százaléka a nyitás ellen szavazott.

A történelmi szavazás után a skót miniszterelnök Twitteren gratulált a klubnak, azt írtja, ez egy jó és empatikus döntés.

Well done, Muirfield - decision to admit women members emphatic & the right one. Look forward to seeing you host the Open again in future. https://t.co/kOy9VqfdfF