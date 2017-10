A legviccesebb Marvel-filmnek tartják a kritikusok a Thor: Ragnarok című új Marvel-filmet, aminek az eddig kiadott előzetesei is szinte csak a poénokra építettek - egyértelműen meglovagolva a Galaxis őrzői sikerét. Jó, a Marvel eddig is könnyedebb képregényfilmekben utazott, mint a fogcsikorgatás világbajnoka, a DC, de állítólag ebben a filmben nincs is tán olyan jelenet, amiben ne lenne egy poén, kikacsintás vagy vicces beszólás. Ahogy ebben a frissen netre tolt jelenetben is:

Hazai bemutató: november 1.