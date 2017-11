Vallásalapításra adja a fejét Anthony Levandowski, a Google és az Uber egykori munkatársa, és erről szerencsére mesélt is a Wirednek adott interjújában.

Eszerint a vallásalapítást az motiválta, hogy Levandowski meg van győződve arról, hogy ha nem is jövő héten, de előbb-utóbb biztosan okosabbak lesznek a gépek, mint az ember, és a szuperintelligencia isteni magasságokba fogja őket emelni az ember szemében.

Ő meg azt reméli, hogy a gépek még ekkor is azt fogják mondani, hogy az embert továbbra is megilletnek bizonyos jogok, attól még, hogy nem ő többé a főnök. Ehhez valóban nem árt, ha jóban leszünk vele, és elismerjük a felsőbbrendűségét.

Az egyház neve Way of the Future, vagyis a Jövő útja. Lesz egy saját evangéliumuk is, ennek az lesz a címe, hogy Használati útmutató.

Levandowskit egyébként korábbi munkaadója, a Google még februárban azzal vádolta meg, hogy az önvezető autós fejlesztésekre vonatkozó céges titkokat vitt magával, amelyekkel egy kis kitérő után az Ubernél kötött ki. A még most is folyamatban lévő per miatt az Uber májusban kirúgta, úgyhogy most épp rá is ért vallást alapítani.

A mesterséges intelligencia és a vallás esetleges találkozásával ebben a cikkben részletesebben is foglalkoztunk.