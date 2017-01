Blogok

Tata Steel Masters 2017 Name Country Rating GM Carlsen, Magnus NOR 2853 GM Aronian, Levon ARM 2795 GM So, Wesley USA 2794 GM Karjakin, Sergey RUS 2772 GM Harikrishna, Pentala IND 2762 GM Giri, Anish NED 2756 GM Nepomniachtchi, Ian RUS 2749 GM Wojtaszek, Radoslaw POL 2746 GM Rapport, Richard HUN 2729 GM Wei, Yi CHN 2706 GM Adhiban, Baskaran IND 2689 GM Van Wely, Loek NED 2667 Average rating : 2752 Category : 21 FIDE-ratings of October 2016 Schedule : * CET (UTC/GMT +1) 14.