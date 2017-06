Bepótolnám azt, ami a WTCC-ben elmaradt a Hungaroringen

Hogy milyen lesz a saját csapatom, a M1RA színeiben versenyezni a Hungaroringen, egyelőre nem tudom megmondani. Csak azt tudom, hogy ugyanúgy várom az előttünk álló hétvégét, mint 2011 óta mindig, amikor a WTCC-ben következett a hazai verseny. Magyar szurkolók előtt kigurulni a pályára, vagy csak egyszerűen kisétálni a boxutcába, az összes alkalommal olyan ajándék, ami egy egész életre szól. Sorozattól függetlenül így van ez, ebből a szempontból nem jelent különbséget, hogy ezúttal nem a WTCC, hanem a TCR adja a keretet hozzá.

Azt viszont sejtem, hogy a mostani élmény egy kicsit mégis más lesz. Ott motoszkál majd bennem a sisak alatt mindaz a sok nehézség, amit tavaly december óta le kellett küzdenünk annak érdekében, hogy megvalósulhasson a saját csapatról szóló álom. Hogy megszülethessen a M1RA. Ott lesz bennem a rengeteg utazás, tárgyalás, szervezkedés, a sok álmatlan éjszaka – azok a harcok, amiket a pályán kívül kellett megvívnunk.

Fotó: M1RA Ilyen lesz Michelisz Nobert M1RA-autójának a festése a Hungaroringen

Veszélyben volt a három autó

Ezekből a küzdelmekből erre a hétre is jutott bőven. Miután a legutóbbi TCR-fordulóban, a Salzburgringen összetört az egyik kocsink, veszélybe került, hogy a hazai futamon tényleg el tudunk-e indulni három autóval. Ha bármikor máskor történik ez a baleset, amikor van két-három hét szünet két verseny között, lett volna esélyünk Tassi Attika totálkáros autóját újjáépíteni, ám most erre csak másfél napunk lett volna. Ráadásul mivel a JAS Motorsport csapata a WTCC-ben tesztel (csütörtökön én is ott leszek), a mi csapatunk tagjainak pedig készülni kellett a hétvégére, nemcsak idő-, hanem emberhiány is fellépett. Be kellett látnunk, hogy így más megoldást kell találni, gyorsan muszáj volt szerezni egy új harmadik autót. Végül a JAS Motorsport kapcsolatrendszerén keresztül sikerült bérelnünk egyet. Megnyertünk egy újabb harcot!

Innentől kezdve nekem két célom van a hétvégével kapcsolatban: segíteni a csapatot és újra kiélvezni a hazai pálya fantasztikus hangulatát. Sokat gondolkodtam azon, hogy mi fog történni majd a pályán, hiszen könnyen megeshetnek olyan helyzetek, hogy a saját pilótáimmal kellene versenyre kelnem. Nem könnyű helyzet ez, hiszen amikor ott van az ember az autóban, viszi előre az adrenalin és a versenyláz, persze, hogy a legjobb akar lenni. Van azonban már annyi tapasztalatom, hogy tudjam, a pillanatnyi örömöket néha fel kell áldozni a hosszú távú siker érdekében.

Attika és Roberto a fontos, nem én

Amikor azt mondom, hogy segíteni szeretném a csapatot, akkor arra gondolok, hogy itt most nem én leszek a fontos, hanem Attika és Roberto. Mindkét pilótánk harcban van a TCR bajnoki címéért, aminek a megszerzésére nekem beugró pilótaként nincsen sanszom. A M1RA célja és érdeke, hogy sikeres legyen a bajnokságban, így nem fogok pontokat elvenni sem Attikától, sem Robertótól – ügyelve természetesen a többiekkel szembeni sportszerűségre.

Egy kicsit elvonatkoztatva a pályán történő eseményektől, a boxunkban is lesznek új feladataim. Emlékszem még, hogy amikor 2011-ben először versenyeztem a WTCC-ben a Hungaroringen, hiába számítottam a nagy érdeklődésre, nem voltam felkészülve arra, ami várt rám. Amennyire sok energiát szabadít fel az emberben a feléje áradó szeretet ilyenkor, annyira nehéz is kezelni ezt, és megőrizni a koncentrációt az autóban. Attika még csak most lett 18 éves, sokkal fiatalabb, mint én voltam az első ilyen szituációmban, úgyhogy szeretnék odafigyelni rá az események sűrűjében, elbeszélgetni vele, hogy a lehető legkisebb nyomásként élje meg a helyzetet. Örülnék, ha az emberektől áradó pozitív energiák most elsősorban őrá szállnának át.

Top túraautósokkal tűzdelt mezőny

Sajnos az idő rövidsége és az olaszországi Honda-tesztem miatt ezúttal nem tudunk Attikával közös szimulátorozással készülni a Hungaroringre, de így volt ez a sok elfoglaltság miatt a Salzburgring előtt is, ahol fantasztikusan versenyzett, büszke voltam rá. Ami engem illet, péntek hajnalban érek vissza Magyarországra, és aznap délután már szabadedzés lesz. Nem mondhatom ideálisnak a saját felkészülésemet, de a pályát nagyon jól ismerem, és az autó tavalyi verziójával is van némi tapasztalatom a TCR Benelux-vendégszereplésemből.

Nehéz feladatra számítok, mert erős a mezőny, tele van top túraautósokkal, és azért biztos számít majd, hogy nekem kisebb a gyakorlatom ezekkel a TCR-es gépekkel. Ettől függetlenül szeretném bepótolni mindazt, ami májusban a WTCC-ben elmaradt a Hungaroringen. Szeretnék legalább egyszer felállni a dobogóra hazai közönség előtt!