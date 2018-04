Felcsút hét bő éve

Amilyen váratlan volt, olyan egyszerű visszafogottsággal tudatta hétfőn Mészáros Lőrinc, hogy lemond Felcsút vezetéséről. Orbán Viktor szülőfalujának önkormányzata egy rendkívüli közgyűlés összehívásáról adott hírt honlapján, amely szerint az ülés első napirendi pontja:

"Tájékoztatás Mészáros Lőrinc polgármesteri tisztségéről történő lemondásáról."

A szűkszavú hirdetmény után Mészáros Lőrinc is elküldött egy közleményt az MTI-nek. Ebből kiderült, hogy a kormányfő barátja – aki alig hét év alatt helyi gázszerelői vállalkozás tulajdonosából az ország leggazdagabbjai közé emelkedett, több mint százmilliárdos vagyonnal – ezentúl nagyra nőtt, a tőzsdei részvények értéke alapján 3-400 milliárdosra duzzadt cégbirodalma vezetésével kíván foglalkozni, ami egész embert kíván, így nincs módja a továbbiakban is igazgatni a hét éven át vezetett Felcsútot.

Az irányításom alatt lévő tőzsdei vállalatok jelentős tranzakciók előtt állnak, gazdasági érdekeltségeim átfogó szervezeti átalakuláson mennek keresztül, amelyek tulajdonosként teljes embert igényelnek, így lehetetlenné teszik, hogy az üzleti élet mellett közfeladataimnak is eleget tegyek.

Nem tudhatta, mit hoz a jövő

Hogy miért épp most lett nehéz összeegyeztetni a cégvezetést az 1800 fős falu vezetésével, jogos kérdés, még akkor is, ha az érdekeltségek köre egyre nagyobb: 2010-ben Mészárosnak csak egy cége volt – a Mészáros és Mészáros Kft. –, idén már több mint kétszáz.

Más esetben a cégháló gyors növekedése eddig is egész embert kívánt volna – tíz év alatt ezerszeresére nőtt cégeinek bevétele –, de az állítása szerint alig alvó, Mark Zuckerbergnél okosabb egykori gázszerelő ezek szerint eddig nem teljes erőbedobással dolgozott cégein.

Ráadásul 2017 őszén még azt mondta, végigviszi a 2019-ig tartó ciklust, csak újabb öt évet nem vállalna. Az élet máskor is hozott Mészáros számára váratlan fordulatokat: 2016 októberében abban sem volt biztos, hogy megveszi a Mediaworksöt, amely pár nappal korábban bezárta a Népszabadságot. A nyilatkozat után öt nappal bejelentették: Mészáros érdekeltsége, az Opimus Nyrt. lett a legnagyobb lapkiadó tulajdonosa, kezében többek között tucatnyi megyei lappal.

Az viszont bizonyos, hogy polgármesteri posztja nélkül már nem kell nyilvános vagyonnyilatkozatot adnia és nem kell magyarázkodnia, ha esetleg egy horvátországi luxusvillát kihagy belőle. És nehezebben is lesz elérhető, hiszen nem lehet majd megtalálni a felcsúti önkormányzat nyilvános ülésein, bár eddig sem arról volt híres, hogy szívesen nyilatkozna.

Mészáros elmondása szerint egy iskolába járt Orbán Viktorral, de szorosabb kapcsolatuk csak 1999-től indult, amikor a kontinens egyik legfiatalabb kormányfője újra igazolt futballistaként játszani kezdett a Felcsút FC-ben, amelyet a politikától akkor még távol álló helyi gázszerelő vállalkozó is támogatott. A Felcsút FC jogelődjét egy másik felcsúti nagyvállalkozó indította el: Molnár Csaba volt a klub elnöke is, amikor Orbán a csapat igazolt játékosa lett. A már a '80-as években vállalkozó, egykor a MÁV-nál dolgozó Molnár cége, a Femol '97 Kft. hozta létre az első pályákat is Felcsúton.

Molnár az első Orbán-kormány idején autópálya-építéseken alvállalkozóként kőbeszállítást végzett, állítólag épp egy ezzel kapcsolatos árvita vezetett ahhoz, hogy Molnár végül mindenütt partvonalra került. A klubból, majd saját vállalkozásából is kiszorult Molnár cégét Mészáros vette meg. Molnár 2014-ben hunyt el, 64 évesen – írta a néhai Népszabadság.

Lex Vargával a polgármesteri székbe

Volt egy másik vitájuk is, ebbe viszont a falut két cikluson át vezető polgármester is belebukott: A független Varga György 2002-ben lett a falu polgármestere, majd 2006-ban ismét megválasztották. 51 százalékot kapott, a fideszes Mészáros László csak harmadikként futott be 32 százalékkal.

2010-ben megint Varga győzött, de csak éppenhogy: 50,56 százalékot kapott, a fideszes Flier Jánosné 49,44-et. Ekkor, 2010-ben Mészáros Lőrinc "csak" képviselőnek indult, be is választották a testületbe.

Varga és Molnár ellenezte, hogy a település áron alul adja el a falu futballpályáit az Orbán által alapított Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítványnak. Ám 2010 végén a parlament módosította az önkormányzati törvényt, kimondva, hogy akinek köztartozása van és azt 60 napon belül nem egyenlíti ki, annak összeférhetetlenség miatt megszűnik a megbízatása. Vargának volt tartozása és noha kiegyenlítette, az önkormányzat határozatot hozott menesztéséről a törvényre hivatkozva. A bíróságon sem tudta megvédeni igazát, így új választást írtak ki, ekkor már Mészáros Lőrinc indulásával, aki el is nyerte a posztot – írta 2014-ben a Magyar Narancs a Vargával készített interjúban. A valasztas.hu-n megtalálható jegyzőkönyv szerint Mészáros 2011 júniusában 571-168 arányban győzte le Vargát úgy, hogy 1400 emberből 900-an mentek el szavazni.

Végül az önkormányzat 150 milliót kapott az eredeti 20 milliós ajánlat helyett a focicsapatnak eladott pályákért. Innentől végképp nem volt akadálya a stadion megépítésének sem, amit Molnárék elleneztek, mondván, nem kellene egy monstrumot szabadítani a településre.

Mészáros pedig addigra már az Orbán alapította Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány elnöke volt, amely a Puskás Akadémia működéséért felelt.

2014-ben már nem volt kérdés Mészáros polgármestersége, 82,8 százalékkal győzött egy független és egy LMP-s jelölt előtt.

Mit adott Mészáros Felcsútnak?

Az, hogy Mészáros milyen volt polgármesterként, eléggé ellentmondásos. Tény, hogy a vagyonából, ami Orbán Viktorhoz kötődő barátságának is köszönhetően hihetetlen mértékben nőtt 2010 után, a falunak is visszaosztott. Felcsút több közintézményének a felújítására is áldozott a saját vagyonából. "Alig van olyan esztendő, hogy esetenként több tíz millió forintot ne áldozna az önkormányzati épületek renoválására. Az orvosi rendelő és könyvtár teljes külső felújításának költségeit is ő állta. Korábban az óvoda épületének bővítése és felújítása során oroszlánrészt vállalt a költségekből. A most elkészült új faluház megépítéséhez is jelentős összeggel járult hozzá" - írta róla két hónapja a település egykori jegyzője. Petrin László szerint az mára már megszokottá vált, hogy évről évre a téli időszakban több száz mázsa tűzifát oszt szét a rászorulók között, több tonna burgonyát juttat a nehéz sorban élőknek.

A még független Origo egyik korábbi cikke is arról írt, hogy Mészáros vezetése alatt látványos fejlesztések kezdődtek Felcsúton a fociakadémián kívül is: felújították az orvosi rendelőt, épült egy szakközépiskola, új faluház, miután a régit a saját költségén bontotta le a polgármester. Több ismerőse pozitívumként említette, hogy Mészáros csak helyiekkel dolgoztat, környékbeli vállalkozókat próbál helyzetbe hozni, az építkezésein rengeteg falubélinek ad munkát. A polgármesteri tiszteletdíját 12 különböző helyi szervezetnek utalta, kapott a polgárőrség, a védőnői szolgálat és a családsegítő is. Megesett, hogy egy egész vaddisznót küldött valamelyik falusi összejövetelre. Mészáros idejében épült fel EU-s támogatásból a kisvasút is.

Negatívumként említették a helyiek az Origo riportjában, hogy polgármesterként elérhetetlennek volt a falubelieknek. Többen azt mondták, az utcán nem lehet megszólítani, mert autóban ül, vagy telefon van a fülén, ritkán van, vagy nincs lakossági fórum, közmeghallgatás, falugyűlés. Ez különösen azért fáj sok felcsútinak, mert korábban erre mind volt lehetőségük, másrészt, mint mondták, legalább a stadionépítést illett volna érdemben megbeszélni a faluval.

Csődközelből fel, a csúcsra

Ismerői szerint Mészáros önerőből futtatta fel vállalkozását, a 90-es évek elején az állami gázprogram hozta meg a kitörés lehetőségét. A környék sok otthonába Mészárosék kötötték be a gázt, ment is a szekér, a 2000-es évek közepéig, amikor annyira megcsappantak a megrendelések, hogy a Mészáros vállalkozása csődközelbe került – írta 2013-as portréjában az akkor még nem kormányközeli Origo. Az ismerői által közvetlen embernek mondott Mészáros rendszeresen kijárt az akkor már II. osztályig jutó klub meccseire, tagja volt az egyesületnek, így közvetlen közel kerülhetett Orbánhoz. Ekkor módja lehetett rá, hogy segítséget kérjen Orbántól.

A cég túlélt, Mészáros a már említett módon 2011-ben polgármester lett és egyre gyorsuló ütemben vásárolt fel újabb és újabb cégeket. Előbb a földvásárláson tarolt, majd ért el négymilliárdos árbevételt. Növekedése korábbi rendszereket boríthatott fel a párt és Orbán körül. Simicska Lajos szakítása Orbánnal tovább lendített Mészároson, aki egyre több tendert nyert – például csatornázással –, másfél évvel a Fidesz egykor legbefolyásosabb emberének visszaszorulása után már médiabirodalmat is a nevén tudhatott.

Ez azonban számszerűen eltörpül Mészáros egyéb gazdasági érdekeltségei mellett:

beszállt a CIG Pannónia Biztosítóba,

a Paksi Atomerőműhöz kapcsolódó szolgáltatást nyújtó cégben is van érdekeltsége,

nyomul az Apeninn Vagyonkezelő Holding Nyrt, amelyet tavaly szerzett meg Mészáros,

cseh együttműködéssel megszerezte a Mátrai Erőművet az Opus Global Nyrt – korábbi nevén Opimus Nyrt,

de beszédes az is, hogy tavaly Mészáros 11 naponta vásárolt meg egy-egy új céget, fociújságtól borászaton át vagyonkezelőig – írta gyűjtésében az MFOR.

Bár tavaly volt egy nagyobb, 15 százalékos zuhanás a tőzsdén Mészáros érdekeltségeinél, a leköszönő polgármester körül egy sajátos és belföldön egyelőre működőképes üzleti modell jött létre, amelynek alapja az a befektetői bizalom, amely Mészáros és Orbán kapcsolatára épül. Ezt tulajdonképpen Mészáros sem tagadta, amikor évekkel ezelőtt kijelentette: sikereihez a Jóisten mellett Orbán Viktor személye is kellett. A vállalkozások üzleti-politikai struktúrájáról és az abban rejlő veszélyekről itt írtunk.

Ahol a pénz és a kormányfői akarat kevés

A tőzsdén a Mészáros-cégek szárnyalnak, bekebelezhetnek szállodákat, ahol a rendőröket tripla áron szállásolják el, nőhet a szerepe a hazai energiaellátásban, a mezőgazdaságban, a borászatban, a médiában – bár ott már nem nagyon van hova –, az Orbánnak legkedvesebb területen még hazai szinten sem sikerült értelmezhetőt alkotnia: hiába a felcsúti stadion, a klubba öntött tao-milliárdok – tavaly a Felcsút háromszor annyit kapott, mint az utána következő kedvezményezett –, a csapat sem az eredeti tervet nem teljesítette, nevezetesen, hogy értékelhető utánpótlás iskolává váljon az akadémia, sem az ezt felrúgó célkitűzést, hogy legalább saját nevelés nélkül, hazai fiatalok helyett inkább légiósokkal, de akkor hasítsanak az NB I-ben. Jelenleg a hetedikek, de ez is az alsóházat jelenti: a 12. helyen lévőtől 6, az elsőtől 25 pontra van a csapat.

A sikertelenség egyelőre nem üldözte el a kispadról Pintér Attilát sem, de az végképp nem merült fel, hogy A Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány elnökét bármiféle felelősség terhelné azért, mert az utánpótlási tervek nem hozták meg az eredményeket, a hét év alatt beöntött 16 milliárd forint tao-pénz ellenére sem, vagy azért, mert egyelőre ezekkel a pénzekkel nem is tud az alapítvány meggyőzően elszámolni, noha erre már a bíróság is kötelezte.

Mészáros után Mészáros

Mészáros Lőrinc lemondása után polgármester-választás lesz a nagyjából egymilliárd forintból gazdálkodó Felcsúton, addig ügyvivőként valószínűleg az alpolgármester viszi tovább az ügyeket. Aki történetesen Mészáros László. Ő csak névrokon, bár az alpolgármester családja eleinte sikeres volt a trafiktenderekben, de erre létrehozott cégük már megszűnt. Az alpolgármester fia így már nem cégtulajdonos, de a Céginfo adatai szerint így is van érdekeltsége egy több mint egymilliárd forintos árbevételt produkáló cégben: igaz, a Pegazus Trade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. egy másik Mészárosé, Jánosé, aki viszont vér szerinti öccse az ország ötödik leggazdagabb emberévé vált Mészáros Lőrincnek, és aki csendben, de a magyar Narancs írása szerint szépen gyarapodott azóta, hogy bátyja Orbán szülőfalujának polgármestere lett.

Mészáros Lőrinc mindenesetre azt szeretné, ha őt választanák utódjául. Valószínűleg nem nagy kockázat kijelenteni, hogy így is lesz.

Borítókép: Ajpek Orsi / Index.