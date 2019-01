Az egész országban tüntetnek a túlóratörvény ellen

Nagy Blanka akkora celeb lett az ellenzéki térfélen, hogy nem tud úgy mozogni a tömegben, hogy ne állítsa meg valaki percenként szelfizni gratulálni. Beszélgettünk vele pár percet, azt mondta, egyedül jött most Budapestre a tüntetés miatt, ahol fel is fog szólalni. Bátorítást többet kap, mint kritikát, élőben még nem is szólt be neki senki. Szerinte mindennél fontosabb lenne most az ellenzéki térfélen az összefogás, a világnézeti különbségek félrerakása.

Fotó: Előd Fruzsina / Index