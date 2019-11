Szokatlanul nagy érdeklődés kíséri a fővárosi közgyűlés alakuló ülését. Már a Városháza kapujában sor áll a belépőkártyákért. Még egy városházi dolgozó is nehezen jutott be, Pikó András VIII. kerületi polgármester pedig először a gépkocsiknak fenntartott bejáraton, a sorompókon akart átmenni. Az érdeklődők között egyaránt megtalálható a szélsőjobbos megmondó, Bede Zsolt és a Ligetvédők bástyája, Indián is. A közgyűlési terem lassan dugig telik. Megjött Gyurcsány Ferenc is.