Autórongálás, sikkasztás és ledarált papírok miatt lesznek időközi választások ősszel

Védtelen lett a befektetőkkel szemben

Bizonyos vállalkozókkal, befektetőkkel szemben úgy érezzük, védtelenek vagyunk. Úgy látjuk, ezeket a folyamatokat településvezetőként már nem tudjuk megállítani, így a testület a lemondásával szeretné felhívni a közvélemény figyelmét a veszélyekre

– így kommentálta döntését Szigliget polgármestere, Balassa Balázs, miután múlt szerdán váratlanul lemondott a tisztségéről. Hozzátette, jogos igény a lakosság részéről, hogy megtudják a távozása okait, de azt kéri, hogy "fogadják el, hogy most még mindig nincs itt az ideje".

A konkrét hátteret így egyelőre nem ismerjük, de sokatmondó, hogy a polgármesterrel együtt a komplett képviselőtestület is felállt. Balassa 18 éve vezeti a Veszprém megyei várost, előtte pedig képviselőként dolgozott a testületben.

Nagyon nehéz döntés volt, de úgy érzem, hogy ma már nem lehet aszerint az értékrend szerint végezni a munkámat, amiben hiszek, és amit képviseltem az elmúlt 22 évben.

- mondta még múlt héten a Hírbalaton.hu-nak. Szigliget működése azért volt példaértékű az elmúlt években, mert balatoni településként ellen tudott állni a befektetői nyomásoknak és a beépítési láznak.

A kavicsbánya miatt távozik Pilismarót vezetője

Szintén egy beruházás miatt mondott le Pilismarót polgármestere, Pergel István Csaba. A Dunakanyarban fekvő településen hónapok óta dolgoznak egy homok-kavics bánya tervein, csak épp erről a lakosságnak nem szóltak. Végül egy kötelezően előírt lakossági fórum miatt bukott ki a dolog, és mint az várható volt,

A BÁNYANYITÁS HÍRE ÓRIÁSI felháborodást váltott ki.

Úgy tudjuk, Pergel itt találta először szemben magát azokkal a helyiekkel, akiket váratlanul ért a tervezett bánya híre, és az ellenállást látva mondott le.

Fotó: pilismarot.asp.lgov.hu Pergel István Csaba

Az Indexnek nyilatkozó pilismarótiak attól tartanak, hogy a kavicskitermelés természetkárosítással, zajszennyezéssel és nagy porral jár majd, de aggódnak amiatt is, hogy a munkagépek és a kitermelt nyersanyagokat elszállító teherautók túlságosan megterhelik a falu infrastruktúráját. A bánya megnyitásához szükséges környezeti hatásvizsgálat tavaly decemberben indult, a környezetvédelmi engedély 25 évre szól.

Revansot vehet a Fidesz Mohácson

Pár nappal az októberi választás előtt halt meg Mohács kormánypárti polgármestere, Szekó József, aki 1998 óta irányítja a várost. Halála után már nem tudott új jelöltet állítani a Fidesz.

Egyedüli ellenfelét, a szocialista Csorbai Ferencet hiába szólította fel a visszalépésre a Fideszen kívül a DK, a Jobbik és a Momentum is, nem változtatta meg az indulási szándékát, így ő lett a polgármester.

Lépését ugyanakkor a mohácsiak sem díjazták, ezt jól jelzi, hogy a 6000 választópolgárból 4000-en érvénytelenül szavaztak, és csak 1867-en adták le voksukat Csorbaira.

Közben a nyolc egyéni választókerület mindegyikében a Fidesz–KDNP jelöltje nyert, méghozzá nagy fölénnyel (a legrosszabbul szereplő jelölt is 62 százalékot kapott). Pávkovics Gábor, a Fidesz–KDNP képviselője már az alakuló ülésen nyilvánvalóvá tette: amint a jogszabályok lehetővé teszik, szeretnék feloszlatni a testületet, és új választást kiírni:

Tartozunk a városnak azzal, hogy tisztességes, becsületes versenyben dőljön el az új polgármester személye

- fogalmazott a képviselő.

A járvány miatt ez végül csúszott, de a júliusi közgyűlésen Pávkovics indítványára már sikerült feloszlatni testületet, és szeptember 27-én jöhet az időközi választás a Duna-parti városban.

Csorbai egyébként hétfőn váratlanul menesztette a jegyzőt, aki egyben a helyi választási iroda vezetője is, a Fidesz pedig feltette a kérdést, hogy vajon azért-e, mert választási csalásra készül a polgármester.

Ledarálták az iratokat Balatonszepezden

Balatonszepezd volt az a település, ahol a tavaly őszi választásokon senki nem akart elindulni polgármester-jelöltként. A decemberi időközin aztán már 14-en bejelentkeztek a polgármesteri címért. Erről már akkor is azt írtuk, hogy már-már paródiába illő, pedig úgy néz ki, a történet tovább bonyolódik, és pár hónap után megint időközi választás lesz a balatoni településen.

Bocskov Petrov Jordán polgármester azt mondta az Indexnek, hogy szerinte a képviselők megpuccsolták őt, amikor feloszlatták a testületet. Azt mesélte, hogy még február-március környékén - amikor nem volt bent a hivatalban -

a takarítónő szólt neki, hogy öt zsáknyi iratot semmisített meg valaki.

Hogy mi volt a megsemmisített dokumentumokon, a mai napig nem tudja. Állítása szerint annyit tudott csak megállapítani, hogy fekete-fehér szöveg lehettek a ledarált papírokon, a hivatal dolgozói azt mondták neki, csak szóróanyagokról volt szó.

Az iratmegsemmisítés miatt később feljelentést tett, a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság közokirattal való visszaélés gyanúja miatt indított eljárást ismeretlen tettes ellen, ám bűncselekmény hiányában megszüntették a nyomozást.

A feljelentés viszont sokaknak nem tetszett helyben, a képviselő-testület feloszlatta magát, így október 18-án ismét időközi választás lesz a balatonparti településen. Bár Bocskov nem mondott le, a feloszlatás miatt új polgármestert is választanak.

Öngyilkos lett az országosan ismert roma polgármester

Új vezetője lesz a Baranya megyei Cserdinek is, miután Bogdán László polgármester öngyilkos lett július közepén. Bogdán 2013-ban vált országosan is ismertté, miután a cserdieknek bűnmegelőzési céllal börtönlátogatási programot szervezett, amire ellentmondásos címe - köcsögmentesítés - miatt a média is felfigyelt. Ekkor derült ki az is, hogy

a zömmel romák lakta Cserdiben Bogdán vezetésével komoly, alulról szerveződő zöldségtermesztési közfoglalkoztatási program indult.

Bogdán elsősorban a személyes jelenlétben és a helyi önszerveződésben hitt, és cserdi sikereit is ennek tudta be. Halála után teljes csend volt a településen, a helyiek szerint mindenki szerette Bogdánt. Hogy ki lehet az utódja, az az október 4-i választáson derül ki.

Megrongálták az autóját, lemondott

Polgármester nélkül maradt június végére az uniós támogatásokból épült vadászházakról elhíresült Izsák. Miután megrongálták a független Kutas Tibor kocsiját, lemondott.

Az utóbbi hónapok, hetek történései számomra nem egyeztethetők össze azzal az értékrenddel, ami szerint élek és dolgozom

- ezzel indokolta távozását Kutas. A rendőrségen feljelentést tett az autórongálás miatt, a városvezetési stafétabotot pedig ideiglenesen átadta az alpolgármesterének.

A helyiek szerint egy betört szélvédőnek még nem kéne elég indoknak lennie egy felálláshoz, de mindezt egy súlyosabb ügy is megelőzte.

Miután március közepén egy 69 éves izsáki nőt hazaengedtek a kórházból, házi karanténra kötelezték, és az ajtajára rákerült a piros cetli. Másnap Kutas bejelentette Facebookon, hogy egy koronavírus-fertőzött van a városban. Bár a polgármester bejegyzésében nevet nem említett, a kisvárosban gyorsan elterjedt, hogy kiről van szó.

Ezt a bejegyzést azóta törölték, a következő nap viszont a polgármester helyesbített: nincs pontos eredmény arról, hogy a nő koronavírusos lenne. Kutas később azt mondta, ő egy félreérthetetlen levelet kapott a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivataltól, amiben az állt, hogy a nő koronavírussal fertőzött, és el kell különíteni. Ezután írta ki az azóta letörölt bejegyzését a Facebookra, mert „ezt tartotta felelős döntésnek”.

Fotó: Izsáki Táncsics Mihály Művelődési Ház és Sportcsarnok / Facebook Kutas Tibor

Másnap felhívta a hivatalt, és kiderült, hogy a nő első tesztje negatív lett, úgyhogy kiírta, hogy Izsák fellélegezhet. Addigra viszont a városban már mindenki megbélyegezte a nőt, és a kirekesztő magatartás miatt fia szerint magába fordult, és nem sokkal később meghalt.

A szeptemberi választáson visszatérhet az októberben kitúrt, de a várost korábban huszonegy évig vezető fideszes Mondok József, akit fiával együtt költségvetési csalással és közokirat-hamisítással vádolnak, amiért több tízmilliós uniós támogatásból vendégházakat húztak fel, amikbe végül ők költöztek be.

Méltatlan lett a sikkasztásért elítélt polgármester

Több mint 10 millió forintot sikkasztott Nagy Szilárd, Kengyel polgármestere, a Szolnoki Járásbíróság 1 év, végrehajtásában 3 évi próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte tavaly ősszel. Bár a bírósági ítélet miatt még nem kellett automatikusan lemondania a polgármesternek, a képviselő-testület később

A felfüggesztett polgármester később arról írt Facebookon, hogy megvan a magyarázata, miért miért ismerte be az előkészítő ülésen az ellene felhozott vádakat. "Ezen lépéseket önszántamból tettem, mert nem tudtam tovább együttműködni abban a rendszerben, ami a választókerületben zajlik. Az ügyeknek nem egyedüli szereplője vagyok, de természetesen a felelősségemet vállaltam, mint eddig mindig".

Bevallom azt is, hogy a hibás döntéseket gyakran politikai nyomás hatására hoztam meg, mert egyértelmű volt számomra, hogy ha nem működöm együtt a rendszerrel, vagyis nem bólintok rá mindenre, akkor a kengyeli emberek mindennapjait nem tudom élhetőbbé tenni.

- fogalmazott a polgármester.

Kengyel Boldog István Fideszes országgyűlési képviselő Jász-Nagykun-Szolnok megyei választókerületében van. Boldogot májusban hivatali vesztegetés elfogadása és más bűncselekmények gyanúsítottjaként hallgatott ki a Központi Nyomozó Főügyészség.

Borítókép: A Nemzeti Választási Bizottság (NVB) ülése a Nemzeti Választási Iroda Alkotmány utcai székházában 2020. február 18-én. MTI/Kovács Tamás