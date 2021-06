Napi hírösszefoglaló: Új közellenség, egy visszaküldött törvényjavaslat mellett az időjárási helyzet is fokozódik

BELFÖLD: A lakástörvénnyel ellentétben a Fudan Egyetemhez köthető beruházások és fejlesztések kapcsán nincs problémája az államfőnek. Előbbit visszaküldte, utóbbit aláírta a köztársasági elnök.

EGYHÁZ: A katolikus egyház a Demokratikus Koalíció törvényjavaslatára reagálva nem kíván egyeztetni a gyónási titok liberalizálásáról.

EGÉSZSÉGÜGY: Mik a delta-variáns esélyei Magyarországon? Mehetünk-e nyaralni és milyen őszre készüljünk? Vírusprognózisunk választ ad a nyártervezés dilemmáira.

KÜLFÖLD: A brit bevándorlási hivatal 28 napos hosszabbított határidőben szabta meg az Egyesült Királyságban élő uniós polgárok tartózkodási státuszának rendezését. Íme a részletek.

TÖRTÉNELEM: Napra pontosan három évtizede, 1991. június 25-én jelentették be, hogy Horvátország és Szlovénia kiválik Jugoszláviából. Ezzel megkezdődött a 23 milliós ország szétesése. Erre emlékezünk írásunkkal, a Port.hu filmekkel teszi ugyanezt.



RÉGÉSZET: Június 25-én, pénteken egy törökkori ágyúgolyó kiemelésével zárultak a víz alatti munkák a Lánchídnál. Nézze meg az Indexen a másfél tonnás golyóbist!

MEZŐGAZDASÁG: Itt az új ellenség, és nem ismer kegyelmet. Megkezdte magyarországi ténykedését a kajszilevéltetű. Munkássága nyomán búcsút inthetünk már idén a kajszievésnek és -befőzésnek. Ismerkedjen meg a kis gonosztevővel most!

VÁROSI LÉT: Budapesten ma egy ikonikus bolt húzta le a rolót 44 évnyi regnálás után. Hogy vajon szegényebb lesz-e tőle a fővárosi kisboltkultúra, döntse el ön.

IDŐJÁRÁS: Kiadták a riasztást, 100-120 kilométer/órás széllel sújt le a vihar, emellett jégesőre figyelmeztet az Országos Meteorológiai Szolgálat.

SPORT: Diszkrimináció miatt vizsgálódik az UEFA a német–magyar mérkőzés miatt. Fejlemények hamarosan, addig is hallgassa meg Sportcastünket, amelyben a mieink szereplését, az F csoportot és a nyolcaddöntőt is alaposan kibeszéltük. Emellett Aján Tamás is elismerte: szorul a hurok a nyaka körül. Az is kiderül, miért.

KULTÚRA: Moziba menne az időjárás elől? Van ajánlatunk. Herendi Gábor felkavaróan őszinte filmet készített Szabó Győző életének drogos korszakából. Így láttuk a Toxicomát a premier napján. Olvasna, mi több, sütne valami izgalmasat? Náray Tamás ledobta a szénhidrátbombát Magyarországra.

