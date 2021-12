Bajnai Gordon és Kabul rózsája: a Városháza-ügy furcsa mellékszála

Jelentős fordulatot vett a Városháza-ügy, amikor magát Bajnai Gordont hallhattuk egy, az Anonymus-maszkos alak által 2021. november 19-én közzétett hangfelvételen. A volt baloldali miniszterelnök szavai megerősítették, hogy a főváros valóban el akarja adni a Városházát. Sőt egy másik hanganyagon arról beszélt, hogy sok a „cápa” Budapest vezetésében, akik amikor megszagolnak egy üzletet, közvetítőként szeretnének részt venni benne, hogy aztán jutalékot kérjenek.

A korábbi kormányfő úgy keveredett bele a Városháza-ügybe, hogy régi üzlettársa, az ingatlan eladásán ügyködő Gansperger Gyula elhívta egy, a Városháza eladásáról folytatott megbeszélésre.

Bajnai feltűnése és az erről a megbeszélésről kiszivárgott hangfelvétel azonban nem lehetett teljes meglepetés azok számára, akik addig is követték a Városháza-ügy fejleményeit. A volt baloldali miniszterelnök neve ugyanis már korábban előkerült az ügyben, amikor Gansperger egy hangfelvételen arról beszélt, hogy Bajnai ajánlotta be Karácsony Gergelynek Tordai Csabát és Kiss Ambrust, akik jelentős befolyással bírnak a fővárosnál. Noha a főpolgármester tagadta ezt, Gansperger szavait alátámasztotta, hogy maga Bajnai az egyik hangfelvételen úgy fogalmazott:

Tordai Csabáról, Karácsony Gergely jogi főtanácsadójáról pedig azt mondta a volt baloldali kormányfő:

Bajnai egy hangfelvételen azt is mondta, hogy tájékozódott a Városházával kapcsolatban, és olyan valakivel beszélt, aki „jóval fölötte áll” Barts Balázsnak, a fővárosi vagyonkezelő vezérigazgatójának, aki az ingatlaneladások lebonyolítására kijelölt szakember volt.

A Karácsony Gergelyt régóta nyíltan támogató, a főpolgármester megválasztása után nem sokkal már vele egy budai kerthelyiségben egyeztető Bajnai Gordonról Gansperger Gyula által elmondottaknak hitelét alátámasztja, hogy a volt miniszterelnök maga mondta az egyik hangfelvételen volt wallisos üzlettársáról, hogy régi harcostársak. Úgy fogalmazott:

Ezt a kijelentését később egy interjúban azzal igyekezett magyarázni, hogy a mondat „talán valóban túl költőire sikeredett”. Pedig Ganspergerrel éveken keresztül együtt dolgoztak a Wallisnál, sőt ő váltotta Bajnait vezérigazgatóként, amikor kormányzati szerepet vállalt. Ráadásul több komoly ügyletben – köztük az elhíresült Hajdú-Bét-ügyben – is együtt voltak érintettek. Ezek után érthető, hogy Bajnai, aki azt állítja, hogy a wallisos idők óta szórványos a kapcsolata Ganspergerrel, elment egy, a Városháza értékesítéséről szóló egyeztetésre, sőt még érdeklődött is Tordai Csabánál az üggyel kapcsolatban, valamint segítséget ajánlott volt kollégája ügyfeleinek.

Az, hogy Gansperger valóban szoros kapcsolatban áll Bajnaival, és rendelkezhet róla hiteles információkkal, akkor vált különösen érdekessé, amikor az Anonymus-maszkos alak közzétett egy hangfelvételt, amelyen már nemcsak arról volt szó, hogy a volt baloldali miniszterelnök közbenjárt-e a fővárosnál a Városháza eladásával kapcsolatban, hanem hogy ő a közvetítő a magyar ellenzéket finanszírozó külföldi tőkés csoportok és a magyarországi baloldal között.

Ezen a felvételen Gansperger a következőket mondta:

Az üzletember ezután „régi harcostársa” és a szintén külföldről finanszírozott baloldali média kapcsolatára is kitért:

Gansperger arról is beszélt, hogy egyes külföldi tőkésköröknek kifejezett anyagi érdekük fűződik az Orbán-kormány megbuktatásához, és azért támogatják az ellenzéket, mert a baloldali kormányok idején komoly anyagi haszonra tehettek szert. A felvételen a következőket hallani:

– teszi föl a költői kérdést a volt Wallis-vezér.

– halljuk az üzletember beszélgetőpartnerének kérdését, mire Gansperger így válaszol:

Az üzletember azt is kifejtette, hogy a jelentős infrastruktúra-fejlesztésekkel foglalkozó külföldi vállalatok szerinte akár pénzzel is támogatnák az ellenzék kampányát:

Na most ezek a csapatok, érted. Most érted, jó, oké itt van a Swietelsky meg a Strabag, de hol kapnak ahhoz képest, amit régebben kaptak? (...) Na most, érted, régebben évente tízmilliárdokat kaszáltak. Most adnak tízmilliárdot a kampányra, (...) ne adnának. Aztán jövőre kivisznek harmincat.