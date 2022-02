Gulyás Gergely: Az adófizetők pénzéből nem akarjuk kisegíteni a benzinkutakat

Varga Judit nyitotta a Kormányinfót, természetesen az Európai Unió Bíróságának szerdai ítéletéről beszélt. Mint arról beszámoltunk, az EUB elutasította Magyarország és Lengyelország keresetét a jogállamisággal kapcsolatban, továbbá kötelezik őket a rájuk eső perköltségek megfizetésére.

Az igazságügyi miniszter ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott a Kormányinfón: az Európai Unió Bírósága politikailag motivált döntést hozott, ami nem lepte meg a kormányt. „A gyermekvédelmi törvény a probléma, nem a jogállamiság” – fogalmazott Varga Judit, aki ezt az ügyet a migrációs vitához hasonlította. Mint ismert, az április 3-i országgyűlési választásokkal egyszerre tartják a gyermekvédelmi népszavazást, az Alkotmánybíróság jóváhagyta a parlamenti határozatot. A kérdésekről, valamint az ellenzéki népszavazási kezdeményezésről itt írtunk bővebben.

Varga Judittól nem tudtak kérdezni az újságírók, hivatalos elfoglaltságaira hivatkozva beszéde után elhagyta a termet. Kérdésre Gulyás Gergely a benzinkutak lehetséges bezárásáról, valamint az árszabályozás betartásáról beszélt, és elmondta:

Az Index kérdéseit Holló Bettina tette fel, elsőként természetesen az EUB ítéletéről kérdeztük a Miniszterelnökséget vezető minisztert.

A miniszter később kérdésre válaszolva kifejtette: fellebbezésre nincs lehetőség az ítélettel kapcsolatban. Az ellenzéki törekvésekkel kapcsolatban Gulyás Gergely elmondta: ha valaki egy alkotmányt akar átírni országgyűlési határozattal, akkor azonnal felfüggesztik az uniós pénzeket. Hozzátette: Brüsszel a baloldalnak drukkol a választásokon, ami szerinte olyan határátlépés, amit senkinek nem néznének el egyébként.

A május 15-ig befagyasztott üzemanyagárakkal kapcsolatban azt kérdeztük, kaphatnak-e kompenzációt a nehéz helyzetbe kerülő töltőállomások. Gulyás Gergely rövidre zárta a kérdést.

Kérdésre válaszolva később Gulyás Gergely azt is elárulta, hogy a kormány még nem döntött az élelmiszerárstop meghosszabbításáról. Mint ismeretes, február elsejétől három hónapra, azaz május elsejéig rögzítették a kristálycukor, a búzafinomliszt, a napraforgó-étolaj, a sertéscomb, a csirkemell, csirke far-hát és a 2,8 százalékos UHT-tehéntej árát.

A pedagógusok érdekvédelmi szervezetei szerdán folytatják a kormánnyal a sztrájktárgyalásokat, ezzel kapcsolatban is kérdeztük a minisztert.

A jogszabályoknak megfelelően most is vannak tárgyalások a pedagógusokkal. Értjük az igényeiket, jogosnak is tartjuk azokat, kereshetnének többet is. Legalább harmincszázalékos emelést tudunk biztosítani, szeretnénk ennél többet is, de azt kérjük, hogy a szabályokat mindenki tartsa be. A sztrájkról bíróság mondta ki, hogy jogellenes volt. Nem helyes, ha a következő generációt oktatók nem tartják be a jogszabályokat. Március második felére sztrájkot hirdetni úgy tűnik, mintha a választásokba akarnának beavatkozni, amit politikai akcióként kell kezelni.