Simicskó István (KDNP) napirend előtti felszólalásában kifejtette, hogy az államoknak komoly feladatrendszerrel kell számolniuk, illetve azt működtetniük. A kormánypárti politikus szerint a magyar gazdaság válságálló, szállítja a jó eredményeket, az élmezőnyben vagyunk az EU-ban. Hangsúlyozta: minden elismerés a magyar kormányé, a magyar embereké és vállalkozásoké, hiszen e mögött ott van az ő munkájuk, a vállalkozni akarásuk, a teljesítményük, a szorgalmuk és kreativitásuk.

Simicskó István elmondta: fontos, hogy a kormány tudatos gazdaságpolitikája továbbra is érvényesüljön, a stabil környezet, a jó tervezés lehetőségét adja meg, a baloldali válságkezelés ugyanis ilyen módszereket nem ismer. Azt is kijelentette, hogy a KDNP továbbra is támogatja a kormány gazdaságpolitikáját.

Reagálásában Tállai András államtitkár többek között arról beszélt: az elmúlt 10 évre kell visszatekinteni, hogy megérhetővé váljanak a gazdasági sikerek. Az államtitkár azt is mondta, hogy Magyarország az EU szégyenpadján volt, de „mintaország lettünk”, amit „az egész világon elismernek”.