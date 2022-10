A tanártüntetésekkel, polgári engedetlenséggel, illetve azzal kapcsolatban, hogy mi a pedagógusok véleménye, Gulyás Gergely arra hívta fel a figyelmet, hogy a megmozdulásokon a tanárok egyötöde vett részt. Azt is elmondta: ha a tanárok tiltakozni akarnak, azt jogszabályi keretek között tegyék. Leszögezte, hogy minden jó tanárra szükség van, minden elbocsátást sajnál, de azt is kifejtette, hogy ha valaki nem megy be a munkaidejében dolgozni, azt el szokták bocsátani.