A kormány döntött: a tojással és a burgonyával bővítik az élelmiszerárstopot

Gulyás Gergely azzal kezdte, hogy a tegnapi kormányülésen tárgyaltak a gazdasági helyzetről, uniós ügyekről és energetikai kérdésekről is. Azt állapították meg, hogy a legnagyobb probléma a szankciós infláció, az energiaárak emelkedése jelenik meg az élelmiszerárak növekedésében is, amíg újabb szankciók veszélye merül fel, addig szankciós infláció is lesz. A kormány szándéka, hogy a jövő év végére a jelenlegi felére szorítsa az infláció mértékét, ezért tartják fenn a rezsicsökkentett árakat az átlagfogyasztásig, a benzinárstopot, valamint a kamatstopot.

A kormány arról döntött, hogy bővíti az élelmiszerárstop alá vont termékek körét, az új termékek:

tojás,

burgonya.

A friss tojás és az étkezési burgonya esetében az üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység vagy csomagküldés esetén a bruttó kiskereskedelmi ár a 2022. szeptember 30. napján alkalmazott árnál nem lehet magasabb.