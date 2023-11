Gulyás Gergely arról beszélt: a kamatstopokról döntést hozott a kormány, kiemelt fontosságú, nehéz gazdasági helyzet alakult ki az uniós szankciók miatt, tehát továbbra is indokolt megvédeni a családokat és a kisvállalkozásokat (2024. április 1-ig meghosszabbítják nekik), 80-85 milliárd forint segítséget jelentettet eddig, vállalkozásonként 2,7 millió forintot.

2024. július 1-ig meghosszabbítják a lakossági kamatstopot is, egy családra vetítve 420 ezer forintot jelent. A diákhitel kamattámogatását 2024. július 1-ig szintén meghosszabbítják. A miniszter szerint támadás alatt áll a kamatstop Brüsszel részéről.

A kormány elkötelezett a zöld energia mellett: a tárolásra is lehetőséget kell adni, pályázatot írtak ki napelemre ás tárolásra, 70 milliárd forint értékben, a vállalkozásokra is kiterjesztik, hogy tárolókapacitást alakítsanak ki. 2024. február 5-i határidővel jelentkezhetnek a vállalkozások. 2026. április 30-ig kell befejezni a tárolás kialakítását, rendszerhasználati díj is társul hozzá.