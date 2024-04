Gulyás Gergely azzal kezdte a tájékoztatót, örül, hogy újra találkozhat ebben a formában a sajtó képviselőivel. Bízik abban, hogy a következő időszakban a korábbi rendnek megfelelően lesz mód és lehetőség a sajtó tájékoztatására. A kormány a keddi ülésén elsősorban a jelenlegi nemzetközi politikai és katonai helyzetet elemezte. A miniszter nyilvánvalónak nevezte, hogy a világpolitikai helyzet negatív irányba változott, veszélyes pillanatban vagyunk, a következő bő fél év döntő lesz abból a szempontból, hogy a háború vagy a béke irányába mozdul-e a világ.

Gulyás Gergely szerint azt látják, hogy egyelőre több a rossz hír, mint a jó, Brüsszelben új fokozatba kapcsolt a háborúpárti vélemények megfogalmazása, Európa meghatározó politikusai beszélnek arról, hogy Ukrajnába katonákat kell küldeni. A legaggasztóbbnak azt nevezte, hogy a NATO is irányt váltott, Ukrajna-misszió tervezete vált ismertté, a NATO eddig csak kommentálta a háborús helyzetet, de nem vált tevékeny részessé, ők is a világháború közvetlen kockázatáról beszéltek, ehhez képest most fordulat állt be, arra készülnek, hogy Ukrajna oldalán a gyakorlatban is bevonódnak a háborúba, létrehoznának egy 100 milliárd dolláros alapot, ezzel segítenék a kiképzést, koordinálnák a fegyverszállítást.

Gulyás Gergely szerint a háborús láz a brüsszeli bürokratákról átterjedt a NATO-ra. Magyarország mint NATO-szövetséges komolyan aggódik, mi a NATO-ba azért léptünk be, mert ezt tartjuk a leghatékonyabb védelemnek Magyarország számára, védelmi szövetségként tekintenek rá.

A miniszter hangsúlyozta, a kormány továbbra is azt mondja, hogy a háborúnak katonai megoldása nincs, béketárgyalásokra és tűzszünetre van szükség. Azt biztosnak tartja, hogy mindkét eshetőségre készülniük kell, ezért mérlegel a kormány, hogy a magyar gazdaság szempontjából mivel jár egy hosszú háborús korszak, ami alapvetően más gazdaságpolitikát kíván.

November 5-ét követően nyújtjuk be a költségvetési javaslatot

– jelentette be Gulyás Gergely, megemlítve az amerikai választások időpontját is.