A Magyar Hangnak adott interjút Magyar Péter, amelyben arról beszélt, hogy sikertelenül próbálják lejáratni, valamint arról is, hogy a kormányzat miért követne el hibát akkor, ha nem engednék az új pártjának a nyilvántartásba vételét (amely egyébként azóta már megtörtént). Beszélt arról is, hogy korábbi állásfoglalása ellenére most már semmiképp sem kötne koalíciót a Fidesszel egy jövőbeli választás után, és arról is beszélt, mit gondol a budapesti főpolgármester-jelöltekről.