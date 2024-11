Gulyás Gergely a jövő évi költségvetésről kifejtette, ez az új gazdaságpolitika költségvetése, ennek lényegesen kedvezőbb kereteket biztosít, hogy reálisan számolhatnak az európai békével a következő évben. A miniszter felsorolta: megduplázzák a gyermekek után járó adókedvezményeket, munkáshitelt vezetnek be, új otthonteremtési és lakhatási támogatások jönnek, valamint eddig nem látott eszközökkel és soha nem látott mértékben segítik a kis- és közepes vállalkozásokat.

A miniszter kitért arra is, rendkívül fontos, hogy bérekben nagyot lépjenek előre. Támogatják, hogy a korábbi rendszert megőrizve, a munkaadók és munkavállalók megállapodásával 3 évre szóló egyezség jöjjön létre. Közel van a megállapodás, de azt látják, hogy kormányzati segítségre lehet szükség, erre mandátumot adtak a Nemzetgazdasági Minisztériumnak. Akár még akkor is segíthetik a megállapodást, ha kisebb költségvetési áldozatra van szükség. Reményeik szerint olyan bérmegállapodás jön, amely a következő három évre meghatározza a minimálbér-emelést. A kormány célja továbbra is a bruttó 1 millió forintos átlagbér és 400 ezer forintos minimálbér.