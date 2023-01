Harry herceg Lady Di haláláról: sok dolog magyarázat nélkül maradt

Harry herceg az ITV brit kereskedelmi televíziónak adott interjút, amely vasárnap este került adásba. Beszélt édesanyja haláláról, elmondta, mit gondol a felelősőkről, de szót ejtett arról is, miért nem mond le a Sussex hercege címről. A beszélgetés témája volt az életrajzi könyve is, valamint megkérdezték tőle azt is, miért alakult ki feszültség a királyi családon belül.