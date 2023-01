Harry herceg leleplező könyve kiboríthatja a bilit

A brit királyi család, köztük III. Károly, illetve a trónörökös, Vilmos herceg is minden bizonnyal már feszülten várja Harry herceg következő dobását. Életrajzi könyve, a Spare (azaz magyarul Tartalék) január 10-én fog megjelenni angol nyelven. A királyi sarj és neje, Meghan Markle, Sussex hercegnéje már a Netflixen megjelent sorozatukkal kihúzhatta a gyufát. A szériában ugyanis kitálaltak arról, min kellett keresztülmenniük az utóbbi időben, részben a média irántuk való nagy fokú érdeklődése, részben a királyi család nemtörődömsége miatt. Felelevenítették többek között gyermekkori emlékeiket – ami a herceg esetében egyet jelentett azzal, hogy megemlékezett édesanyjáról, Diana hercegnéről –, illetve azt is, hivatalos kötelezettségeik maguk mögött hagyása milyen következményekkel járt.

A herceg életrajzi könyve valószínűleg átfedésben lesz az előbb említett sorozattal, ugyanis a megjelent hat, egyenként körülbelül egyórás epizódban bőven beszámoltak saját tapasztalataikról. Azonban nem valószínű, hogy már a szériában ellőttek mindent, és a nézőkre zúdították összes sérelmüket. Bár Meghan Markle nem kevés ellenszenvvel találkozott Nagy-Britanniában, Harry herceg amiatt még inkább megbántva érezhette magát, hogy a saját családja fordult – mondhatni – ellene. Túlzás lenne kijelenteni – holott sokak így vélik –, hogy a netflixes sorozat, illetve a kötet bosszú lenne Harry herceg részéről. Sokkal inkább arról lehet szó, hogy szeretné, ha végre ő is hallathatná a hangját, amit a királyi család aktívan tevékenykedő tagjaként egyáltalán nem tehetett meg – ahogy anno az édesanyja sem. De miről eshet szó leginkább a kötetben?

Diana hercegnét az őrületbe kergették

A herceg már a sorozatukban is nosztalgiázott a gyermekkoráról, amellyel kapcsolatban kijelentette, az emlékei többségében lesifotósok szerepelnek. Felidézett nyaralásokat, amelyek azzal teltek, hogy kamerák kereszttüzében próbáltak pihenni. Sőt megesett, hogy édesanyja, Diana hercegné odament egy fotóshoz, és megkérte, hagyja békén a gyerekeit, mivel nyaralni szeretnének, hozzátéve, csak aznap vagy tizenöt lesifotós üldözte őket. A herceg a kötetben viszont még több részletet csepegtethet arról, hogyan élte meg, hogy már gyerekként is ekkora érdeklődést tanúsított iránta a média, és szinte levegőhöz sem hagyták jutni.

Mindemellett nagyobb belelátása volt szülei, az akkor még herceg Károly és Diana hercegné viharos házasságába is. A királyi sarj már a szériában is szót ejtett arról, sokszor látta sírni az édesanyját, aki élete során bulimiával küzdött, és mindig is a királyi család meg nem értett tagjának tartotta magát. Fura egybeesés, hogy jelenleg Harry herceg is pont ebbe a kategóriába sorolható. 12 éves volt, amikor meghalt Diana hercegné, akinek halálát – mint azt kijelentette – nem tudta úgy meggyászolni, ahogy azt alapvetően egy kisfiú tenné az édesanyja esetében, mivel eleget kellett tennie királyi kötelezettségeinek. A herceg a sorozatban továbbá azt is kijelentette, nincsenek korai emlékei édesanyjáról, azonban arról az időszakról, amikor a királyi család hagyta, hogy a hercegné összeroppanjon az őt ért nagy nyomás alatt, biztosan bővebben tud majd mesélni a kötetben.

Palotabeli megjegyzések

Már korábban is felreppentek olyan pletykák, miszerint Harry herceg és Meghan Markle elsőszülött gyermekével, Archie-val kapcsolatban a királyi család egyik tagja rasszista megjegyzéseket tett. Egyes források Kamilla királynét nevezték meg, aki állításuk szerint azon elmélkedett, színes bőrű lesz-e kisfiú. Az ugyanakkor kérdéses, hogy a herceg megemlíti-e a könyvben, ki vagy kik tettek efféle megjegyzéseket a famíliából nemcsak gyermekükre, hanem akár Meghan Markle-re is – Vilmos herceg lemondott keresztanyja, Susan Hussey például hasonlóképp nyilvánult meg. A szériában részletesen számoltak be arról, milyen rasszista vádakkal kellett szembenéznie Sussex hercegnéjének, amíg Nagy-Britanniában tartózkodtak. A királyi család pedig nem védte meg őt, ahogy anno Diana hercegnét sem.

A pár mindemellett a palotából kiszivárogtatott információk kapcsán is aggodalmát fejezte ki. Így került napvilágra a királyi kötelezettségekről való lemondásuknak, illetve külföldre költözésüknek a terve is. A herceg már a sorozatban is megpróbálta felnyitni a nézők szemét a királyi család sajtóirodái közötti rivalizálásra – és valószínűleg a kötetben sem tesz majd másképp –, miszerint ha el szeretnének távolíttatni valakiről egy hírt, akkor másról ajánlanak fel új információt a lapoknak.

Sőt, a herceg a kötet megjelenésével kapcsolatban a CBS-nek adott interjújában – ami vasárnap fog megjelenni – kijelentette, a palotabeli források alapján íródott cikkek tulajdonképpen a Buckingham-palota álláspontját képviselik. Bár elmondása szerint a família mottója mindig is az volt, hogy semmi panaszkodás, semmi magyarázkodás, ezen cikkeken keresztül mégis ez történik. A kiszivárogtatott információk ugyanakkor szinte napi szinten okoznak gondot a hercegnek, korábban háromszor akadályozták már meg azon tervüket, hogy külföldre költözzenek, így nem kérdés, hogy a brit sajtó és a királyi család összejátszása már régóta szálka a herceg szemében, és ennek a könyvben is hangot fog adni.

Viszály a családban

A pár életében a legnagyobb fordulópontot a Kanadába, majd az Egyesült Államokba való költözésük jelentette, amit kritikus időszak előzött meg – erre a netflixes sorozatban is kitértek. Bár a királyi családban már évek óta tudni lehetett, hogy Harry herceg tervei között szerepel a külföldi élet, a pár azon döntése, hogy ezzel együtt királyi kötelezettségeikről is lemondanak, viszályt szított a családban. Harry herceg a sorozatban már felidézte, hogy a nagy családi kupaktanácson – amelyen eldöntötték, mi legyen a jövőben – az apja, III. Károly király, illetve testvére, Vilmos herceg üvöltöztek vele, és olyan dolgokat vágtak a fejéhez, amik nem voltak igazak, azonban a kötet még tovább mérgesítheti a viszonyt közöttük.

A The Guardian ugyanis már hozzájutott a könyv egy részletéhez, amelyben a herceg azt ecsetelte, Vilmos herceg 2019-ben fizikailag bántotta őt. A trónörökös többek között gorombának nevezte Meghan Markle-t, így vita alakult ki közöttük, aminek az lett a vége, hogy Vilmos megragadta öccse gallérját, letépte a nyakláncát, majd a földre lökte őt. Egy kutyatálon landolt, ami megrepedt a háta alatt, és megsebesítette őt. A trónörökös ezután arra biztatta, üssön vissza neki, amibe ő nem ment bele. Bár ezt követően bocsánatot kért tőle, és azt mondta, ne szóljon erről a nejének, Meghan Markle-nek, azonban ő észrevette a sebeket.

A Vilmos herceget nem túl jó színben feltüntető történet pedig csak a jéghegy csúcsa lehet, mivel Harry herceg célja szétpukkantani azt a tökéletesnek hitt buborékot, ami az emberek többségének fejében él a királyi családról. Ugyan a testvérek a történtek, a pár elköltözése, illetve a nagy botrányt kirobbantó Oprah-interjú óta próbálták rendezni viszonyukat, erre eddig még nem került sor. A könyv nyilvánosságra került, igen súlyos elemeket tartalmazó részletének fényében pedig nem valószínű, hogy a közeljövőben sor kerülne az olajág átnyújtására. Mint azt a herceg a brit ITV csatornának adott, vasárnap megjelenő interjújában kijelentette, vissza akarja kapni a családját, azonban ők eddig egyáltalán nem mutattak hajlandóságot a kibékülésre. A könyv pedig valószínűleg csak még messzebb fogja őt vinni attól, hogy ez valaha is megvalósulhasson.

Már megjelentek részletek

A trónörökösről szóló meghökkentő történet mellett akadt más részlet is, ami már a kötet megjelenése előtt kiszivárgott. Így derült ki például az, hogy Harry herceg az Északi-sarkra tett expedíciója során súlyos fagyási sérüléseket szerzett, többek között a péniszén. Elmondása szerint Katalin hercegné és Vilmos herceg esküvőjén is úgy vett részt, hogy közben komoly gondokkal küzdött. A fülén és az arcán is érte sérülés, azonban azok begyógyultak, míg a nemi szervére krémet kellett felírnia az orvosnak. Sőt a herceg arra is kitért, hogy a pletykákkal ellentétben testvérével mindketten körül vannak metélve.

Hasonlóan megrázó őszinteséggel számolt be az Afganisztánban töltött katonai szolgálatáról is, ami tíz évet ölelt fel. Állítása szerint az ott töltött ideje alatt 25 embert ölt meg, azonban, mint azt hozzátette, a hadseregben az egyik legfontosabb dolog, amit megtanult, az az volt, hogy felelősséget kell vállalnia a tetteiért. Mint mondta, egyáltalán nem büszke arra, amit tett, nem tölti el elégedettséggel, de nem szégyelli, mivel jobban szeretne egy tálibok nélküli világban élni.

A háborús múltja mellett pedig kitért apja, III. Károly király házasságára is. A herceg kifejtése szerint ugyan Vilmos herceggel mindketten arra kérték őt, hogy Diana hercegné halálát követően ne házasodjon újra, ő 2005-ben mégis így tett.

Willy és én megígértük apánknak, hogy Kamillát szívesen látjuk a családban. Egyedül azt kértük tőle cserébe, hogy ne vegye őt feleségül, nem kell újra megházasodnia

– idézte a Sky News a herceg szavait. Nekik sikerült a megjelenés előtt már öt nappal hozzájutniuk a könyv egyik spanyol példányához, ugyanis a spanyol fordítást véletlenül hamarabb rakták fel a polcokra.

Fülöp herceg és II. Erzsébet halála

Harry herceg és a királyi család ugyan egy lépéssel közelebb kerülhetett volna egymáshoz, amikor 2021-ben meghalt Fülöp herceg, majd egy évre rá II. Erzsébet királynő, azonban minden maradt a régi. A könyv megjelenését egyébként épp a néhai uralkodó halála miatt tolták el novemberről januárra, mivel néhol át kellett szerkeszteni a kötetet. Sussex hercege és hercegnéje még 2020-ban jelentette be, hogy lemondanak királyi kötelezettségeikről, tavasszal pedig már Kanadába költöztek.

Harry herceg legközelebb csak Fülöp herceg temetésén, 2021 áprilisában találkozott a családjával. Testvérével akkor beszéltek először egymással szemtől szemben, azonban a korábbi nézeteltérésüket nemigen sikerült tisztázniuk – ahogy azt Harry herceg kifejtette a sorozatukban. Akadnak azonban olyan találkozások is, amelyekről nem ejtett szót a szériában. A herceg ugyanis tavaly már több alkalommal fordult meg Nagy-Britanniában, mint 2021-ben. Ott volt például Diana hercegné szobrának felavatásakor; meglátogatta II. Erzsébetet, mikor Hollandiába mentek az Invictus Games rendezvényre; részt vett a királynő platinajubileumi ünnepségén, illetve II. Erzsébet temetésén is.

A királynő halála kapcsán forrhattak csak benne igazán az indulatok – erre feltehetőleg majd ő maga ad választ a kötetben –, mivel apjával kellett hadakoznia, mikor kiderült, a néhai uralkodó haldoklik. Harry herceg mindenképp magával szerette volna vinni Meghan Markle-t a Balmoral-kastélyba, azonban III. Károly nemet mondott rá. A királyi sarj ezt követően lekéste a magángépet, ami Londonból Aberdeenbe szállította volna őt a királyi család más tagjaival együtt, így meg kellett oldania, hogy valahogy Skóciába jusson. Addigra azonban már késő volt, II. Erzsébet elhunyt. A királynő halálakor automatikusan trónra lépő III. Károly ekkor ugyan tett egy lépést a herceg felé, és meghívta vacsorázni, ő nem fogadta el a meghívást. Hasonlóképp járt el a királyi család első, II. Erzsébet nélkül töltött karácsonya kapcsán is, amelyen szintén nem vett részt – ahogy már évek óta.

Arra a kérdésre viszont, miképp csapódhatott le Harry hercegben, hogy ennyire eltávolodott a szeretteitől, akikkel már a karácsonyt sem töltheti együtt, a kötetben szolgál majd válaszokkal. Ellenben a királyi családdal, amely sosem panaszkodik, nem magyarázkodik, még akkor sem, amikor közülük válik valaki prédává – és talán ők maguk a ragadozók.

(Borítókép: Harry herceg 2022. szeptember 19-én. Fotó: Christopher Furlong / Getty Images)