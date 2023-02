Lisa Marie Presley évtizedekig hallgatott tragikus titkáról

Február 1-jén ünnepelné 55. születésnapját Elvis Presley amerikai énekes egyetlen gyermeke, Lisa Marie Presley, aki január közepén vesztette életét szívmegállás következtében. Ifjabb Presley és édesanyja, Priscilla még részt vettek a Golden Globe-díjátadón január 10-én, majd két nappal később az otthonában lett rosszul. Bár kórházba szállították, végül nem tudták megmenteni.

Az egykor énekesnőként és színésznőként is tevékenykedő Lisa Marie Presley életét tragédiák övezték. Még csak kilencéves volt, amikor elvesztette szeretett édesapját, az azóta is a rock 'n' roll királyának számító Elvis Presley-t, illetve 2020-ban egyik gyermeke, Benjamin eldobta magától az életet. Mindemellett a párkapcsolatai is kifejezetten viharosak voltak, és még a halála idején is jogi csatározást folytatott volt férjével, Michael Lockwooddal, aki jelenleg közös ikerlányaikat neveli, akiket mélyen érintett édesanyjuk halála.

Ha Ön is szeretné próbára tenni tudását, és közelebbről megismerni a tragikus sorsú énekesnő-színésznő életének egyes momentumait, akkor töltse ki alábbi kvízünket, amellyel a ma születésnapos Lisa Marie Presley-re emlékezünk.

(Borítókép: Lisa Marie Presley 2012. május 10-én. Fotó: Michael Tran/FilmMagic)