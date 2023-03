Katalin hercegné kiadta az útját Vilmos herceg szeretőjének?

Ugyan már évek óta Harry herceg, vagy épp annak nagybátyja, András herceg a soros a brit királyi család fekete báránya posztért, az elmúlt hónapokban a brit sajtóban megjelent hírek viszont különösen rossz fényben tüntették fel a trónörököst, Vilmos herceget is. Már a tavalyi év végén rebesgették, hogy a királyi sarjnak viszonya lehetett neje egyik barátnőjével, Rose Hanburyvel, azonban az ezzel kapcsolatos híresztelések azóta alábbhagytak. A közösségi médiában – köztük a TikTokon – ugyanakkor a napokban nem egy olyan tartalomba lehetett belefutni, amelyekben azt állították, Katalin hercegné olyannyira megorrolt Hanburyre, hogy azt követeli, tiltsák ki őt a királyi család minden rendezvényéről, amelyen ő is részt vesz. De Vilmos hercegnek valóban viszonya volt?

Vilmos hercegnek piszkos múltja van?

Rose Hanbury még 2009-ben ment feleségül Cholmondeley 7. márkijához, a nála 23 évvel idősebb David Rocksavage-hez, akivel igen elsiették az egybekelést. Az esküvőjük két nappal azután volt, hogy bejelentették, ikreket várnak, majd tíz év házasság és három gyermek után 2019-ben elváltak útjaik. Ebben az időben kapták egyébként először együtt lencsevégre Vilmos herceget és Hanburyt. Már akkor azt pletykálták, hogy a trónörökös hűtlen volt nejéhez, aki akkoriban volt várandós a harmadik gyerekükkel, Lajos herceggel. A brit sajtó szerint a kettejükről készült képek miatt vitáktól volt hangos a palota, míg végül a hercegné arra kérte férjét, hogy ne barátkozzon vele többet.

A helyzetet bonyolítja, hogy Hanbury eredetileg Katalin hercegné barátnője volt – kérdéses, hogy még mindig az-e. Bár a The Sun korábban megírta, hogy riválisként tekintettek egymásra, csúnyán összevesztek, és Vilmos herceg ki akarta békíteni őket, mivel sok közös barátjuk van, viszont Diana hercegné egykori barátja, Richard Kay 2019-ben azt állította, úgy értesült, ezek csak álhírek.

Azt is megerősíthetem, hogy mindkét fél jogi lépéseket fontolgatott az ügyben, azonban mivel senki nem tudott bizonyítékot felmutatni az állítólagos vita tárgyáról, úgy döntöttek, inkább figyelmen kívül hagyják

– mondta még akkor Kay.

A trónörökös és Hanbury viszonyára vonatkozó találgatások alapjául szolgált az is, hogy a hírek szerint a királyi sarj és Katalin hercegné házassága olyannyira válságba került, hogy a herceg úgy döntött, felesége helyett inkább a brit sajtó által csak szeretőként emlegetett Hanburyvel tölti a Valentin-napot. Ezen állítások pedig akár igazak is lehetnek, mivel egy londoni olasz étteremben látták őket vacsorázni, és az étterem pincére szerint Vilmos herceg egy gyöngyökből álló nyakláncot adott ajándékba Hanburynek.

Katalin hercegné komoly lépést tehetett

Az interneten egyetlen, látszólag nem túl megbízható oldal foglalkozott az utóbbi napokban a közösségi médiában is terjedő elmélettel, miszerint Katalin hercegné végleg szeretné elvágni a szálat férje és Hanbury között, így azt követeli, semmilyen eseményre ne kaphasson meghívást, amelyen ő is részt vesz, viszont a brit sajtó nem cikkezett ezzel a feltételezéssel kapcsolatban. Tekintve, hogy a királyi családról van szó, amelynek dolgozó tagjai nemigen adhatnak interjút – bár Harry herceg netflixes sorozata szerint a palotabeli forrásokra hivatkozva megírt cikkek pont, hogy a palota álláspontját tükrözik –, az efféle pletykákat szinte soha nem cáfolja meg senki. A família tagjait ugyanis már gyerekkoruktól kezdve arra sarkallják, ahogy a családba beházasodó feleket is, hogy hagyják figyelmen kívül az őket ért támadásokat, ezzel a négy fal közé szorítva magánéleti problémáikat.

Harry herceg mind a könyvében, mind a nejével, Meghan Markle-lel közösen készített sorozatában szót emelt amiatt, hogy a palota nem védte meg őket kellően, míg Vilmos herceg, a trónörökös esetében egyből ugrottak, ha gond volt. Hasonló megkülönböztetés figyelhető meg a brit sajtóban is, ami Harry hercegékkel ellentétben Vilmos herceget és Katalin hercegnét piedesztálra emeli, és róluk csak elvétve lehet találni olyan cikkeket, amelyek negatív színben tüntetnék fel őket, illetve amelyekben a múltjukban vájkálnának. Természetesen előfordulhat, hogy Vilmos herceg és Katalin hercegné házassága már-már tökéletes, viszont annak köszönhetően, hogy kedveltebb párnak számítanak az Egyesült Királyságban, talán jobban szemet is hunynak az ő tökéletlenségük felett.

(Borítókép: Katalin hercegné és Vilmos herceg 2023. március 13-án. Fotó: NorthFoto)