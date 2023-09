A BBC titkolhat valamit Diana hercegnéről?

Az elmúlt napokban arról szólt a fáma a királyi családdal kapcsolatban, hogy Harry herceg ismét Európába érkezett, hogy előbb a WellChild-díjátadón vegyen részt, majd beszédet mondjon az idei, általa megálmodott Invictus Játékok düsseldorfi megnyitóján. A rendezvény egyébként szeptember 16-án ér véget, amelyen a herceg mellett neje, Meghan Markle is felszólal – ő a megnyitón nem tette tiszteletét, hanem Kaliforniában maradt gyerekeikkel. A királyi sarj korábbi látogatásaitól eltérően ugyanakkor ezúttal nem találkozott a családjával, amit részben azzal lehet indokolni, hogy az utóbbi években felgyülemlett sérelmeket máig nem tudták tisztázni.

Harry herceg és Meghan Markle mellett ugyanakkor a napokban a família más tagjai is porondon voltak a brit sajtóban, köztük Diana hercegné, akinek a Panorama-interjújával kapcsolatban derültek ki további részletek. Emellett egy felmérés megállapította, András herceget nem szívesen látják a britek a trónöröklési sorrendben, illetve megtört a jég, és a királyi család egyes tagjai már egy podcastbe is elfogadták a meghívást.

A BBC tud valamit?

A Daily Mail információi szerint a BBC 100 ezer fontnyi közpénzt költött el egy jogi hercehurcára, hogy titokban tartsák Martin Bashir újságíró Diana hercegnével készített interjújához kapcsolódó e-mailek ezreit. Még 2020-ban derült ki, hogy az író bankszámlakivonatokat hamisított annak érdekében, hogy elhitesse a hercegnével, a közvetlen környezetében néhányan pénzért cserébe kínálják fel ezüsttálcán a titkait. Lord Dyson, a Legfelsőbb Bíróság egykori bírája által végzett vizsgálat ráadásul arra a következtetésre jutott, hogy a BBC eltitkolta Bashir álnok viselkedését, aki a hercegné bizonytalanságát kihasználva vette őt rá az interjúra.

Andy Webb dokumentumfilmkészítő emellett úgy véli, a BBC nem hozta nyilvánosságra az összes bizonyítékot. Az igazság feltárása érdekében 2021-ben bekérte a BBC vezetői és információs irodája közötti összes e-mailt, amelyeket 2000 szeptembere és novembere között küldtek el. A BBC azonban már több mint két éve ellenáll a kérésének, illetve felbéreltek egy jogi csapatot is. Kezdetben azt állították, nincsenek a birtokukban további, az ügyben relevánsnak tekinthető levelezések, ám végül mégis ráakadtak 3200 e-mailre, amelyek nyilvánosságra hozását megtagadták. Arra hivatkoztak, irreleváns és jogilag védett információkat tartalmaznak.

Ahogy Webb megtudta, a BBC júliusig több mint 75 700 fontnyi jogi díjat fizetett ki, hogy megtámadják a kérését. Nemrég meghallgatást is tartottak az ügyben, így a csatorna költségei már 100 ezer fontra rúghatnak. A dokumentumfilmes azt sérelmezi, hogy a BBC közpénzt kótyavetyélt el, illetve kérdésként megfogalmazódott benne, a nagy kiadások ellenére vajon miért szeretnék továbbra is titokban tartani a levelezéseket.

Ez a közpénz egészen elképesztő elpazarlása, és természetesen tovább növeli a gyanúmat abban a tekintetben, hogy a BBC még mindig titkolózik. Ha nincs rejtegetni valójuk, miért nem adják ki ezeket a dokumentumokat?

– jelentette ki Webb.

A BBC egyébként másfél-két hete beleegyezett abba, hogy a dokumentumfilmesnek eljuttatnak 477 e-mailt a 3200-ból, illetve bocsánatot kértek a törvényszéktől a Panorama-interjúhoz köthető leleplezések során elkövetett hibákért. Az üggyel kapcsolatban korábban nyilatkozott Diana hercegné testvére, Earl Spencer is, kijelentve, a BBC egyik vezetője hamisan azt állította, hogy szövetkezett Bashirrel, és tulajdonképpen ő vette rá a hercegnét a beszélgetésre, ami nem igaz.

András herceg a legkevésbé népszerű

Több mint kétezer ember megkérdezésével végzett közvélemény-kutatást a királyi családdal kapcsolatosan a Deltapoll, és a végeredmények hűen tükrözik a britek véleményét a família kapcsán. Mint kiderült, a legkevésbé népszerű királyi sarj András herceg, aki még Harry hercegnél és Meghan Markle-nél is rosszabb helyen szerepel. A megkérdezettek 80 százaléka azt szeretné, ha nem kapna többé az adófizetők pénzéből, és tíz ember közül csak egyvalaki állította, hogy járna neki. Sőt, szintén csaknem 80 százalékuk gondolja úgy, hogy ki kéne zárni a trónöröklésből – bár reálisan nézve kvázi semmi esély nincs arra, hogy a jelenleg a nyolcadik helyen lévő herceg valaha a trón közelébe kerül.

A kutatás résztvevőinek nagy része, 69 százaléka, gondolja úgy, hogy III. Károlynak soha többé nem szabad hagynia, hogy öccse királyi szolgálatot teljesítsen. 53 százalékuk szerint ráadásul még a jelenleginél is kevesebb feladatot kéne ellátnia. Előbbieken kívül még az alábbi, említésre méltó eredményekkel zárult a közvélemény-kutatás:

a válaszadók 62 százaléka szerint Nagy-Britanniának meg kellene őriznie a monarchia államformát,

58 százalékuknak nem változott a véleménye III. Károlyt illetően, mióta király lett,

50 százalékuk szerint Diana hercegné jobb királyné lett volna,

40 százalékuk úgy véli, III. Károly nem engedheti meg, hogy Harry herceg vagy Meghan Markle újra királyi kötelezettségeket teljesítsen,

43 százalékuk azt állítja, Harry herceg többé nem fog Nagy-Britanniában élni.

Podcast vendégei voltak Vilmos hercegék

Igen ritkán fordul elő, hogy a királyi család tagjai valamilyen műsorban nyilatkoznak, így sokakat ért meglepetésként, hogy hárman is elfogadták a meghívást Mike Tindall egykori rögbijátékos podcastjébe, a The Good, The Bad and The Rugby-be – bár ez önmagában azért nem túl meglepő, mivel Tindall Anna hercegnő lányát, Zarát vette el feleségül még 12 évvel ezelőtt. Anna hercegnő, Vilmos herceg és Katalin hercegné együtt vettek részt a beszélgetésen a windsori kastélyban. A trónörökös például elárulta, eddig egyedül akkor sírt egy sporteseményen, amikor unokatestvére, Zara győzött az Európa-bajnokságon.

Épp Exmoorban kempingeztem, mindannyian a telefon köré húzódva néztük őt. Ott volt, aztán felemelkedett a zászló. Darabokra estem

– fejtette ki a trónörökös, mire neje, Katalin hercegné hozzátette:

Emlékszem, mert amikor visszajöttél, azt mondtad, még soha senkire nem voltál ennyire büszke.

A herceg emellett arról is beszélt, reméli, gyermekei, György herceg, Sarolta hercegnő és Lajos herceg fontos leckéket sajátítanak el a sportok által. Mint mondta, az emberek általában nem tudják, hogyan kell jól veszíteni, így szeretné, ha ők megértenék ezt.

Szerintem már kiskortól kezdve tudni kell veszíteni, miért veszítünk, hogyan tudunk fejlődni általa, és mit tanulunk ebből a folyamatból. De fontos az is, hogy tudjunk jól nyerni, és ne dicsekedjünk. Olyan sok tanulság kíséri végig az életünket, akár a barátkozás, a párkapcsolatok vagy a munka terén, amit mind első éveinkben szívunk magunka a csapatsportoknak köszönhetően

– jelentette ki Vilmos herceg.

Katalin hercegné arról mesélt, nem kifejezetten versenyző típus, de a szülei mindig arra biztatták őt, hogy sportoljon. Mint megjegyezte, ennek ellenére férjével valamiért sosem jutnak el odáig, hogy befejezzenek egy tenisz mérkőzést. Míg Anna hercegnő a sporthoz fűződő viszonyáról fejtette ki véleményét, visszaemlékezve lovas karrierjére, illetve arra a pillanatra, amikor a 2012-es olimpián ezüstérmet szerzett. Ahogy kiemelte, szó szerint minden sportban kipróbálhatták magukat már kiskoruktól kezdve, így tollaslabdáztak, úsztak vagy épp lovaspólóztak. Vilmos herceg és neje egyébként a napokban Franciaországba utazott, hogy részt vegyenek a rögbikupán, amelyen a hercegné nem kis feltűnést keltett.