György herceg nem lép édesapja, Vilmos herceg nyomdokaiba

A királyi családban már évszázadok óta a hagyományokra építenek, így gyakran fordul elő az, hogy például a női tagok egy kórházban szülnek, a párok ugyanazon templomban fogadnak örök hűséget egymásnak vagy épp a gyerekeket íratják ugyanabba az iskolába, mint az elődeiket. Utóbbi esetben korábban az volt a jellemző, hogy a família férfi tagjai például haditengerészeti iskolában tanultak vagy pedig a skóciai Gordonstounban. II. Erzsébet édesapja, VII. György az előbbi intézményhez tartozott, míg utóbbihoz Fülöp herceg és III. Károly király. A sor a jelenlegi uralkodó gyermekeinél, Vilmos hercegnél és Harry hercegnél tört meg, akiket őseiktől eltérőn az Eton College-ba írattak be. Egy bentlakásos, egynemű iskoláról van szó, ahol a testvérek azokban az években töltötték idejük nagy részét, amikor szüleik, az akkor még herceg Károly és Diana hercegné házassága zátonyra futott.

Az intézmény éveken át nyújtott vigaszt Vilmos herceg számára, bár Harry herceg az idén januárban megjelent önéletrajzi könyvében arról számolt be, nem biztos abban, hogy az Eton College volt a megfelelő választás a számára. Tekintve, hogy Sussex hercege már évek óta az Egyesült Államokban él a családjával, fia, Archie herceg biztosan nem fog visszatérni az előbb említett iskolába, ám a trónörökös két fia, György herceg és Lajos herceg esetében még fennállhatna ez az opció. Egyes értesülések szerint ugyanakkor ebben a tekintetben Vilmos herceg sem kíván behódolni a tradíciónak, így valószínűleg legidősebb gyermeke nem lép a nyomdokaiba.

Nem az Eton a nyerő

Az iskolaválasztás mindig nagy nehézséget okoz a királyi csemeték esetében, mivel nem írathatják be őket akármilyen intézménybe. Ez alatt pedig nem a luxuskörülmények értendőek, hanem az, hogy mivel származásuk miatt állandóan reflektorfényben vannak, különösen kell ügyelni arra, hogy biztonságos körülmények között tanulhassanak. Vilmos herceg és Katalin hercegné gyermekei, György herceg, Sarolta hercegnő és Lajos herceg jelenleg a Lambrook felkészítő iskolába járnak, ahol 3-13 éves korig okulnak a diákok. György herceg épp 6. évfolyamos, és 2026-ban kell egy következő intézményben folytatnia tanulmányait.

A Daily Mail értesülései szerint a pár még júniusban tett látogatást az Eton College-ban, azonban állítólag Katalin hercegné nem rajong az egynemű iskolákért. Úgy tudni, rossz tapasztalatai vannak, mivel korábban ő is egy csak lányok által lakott bentlakásos intézményben, a Downe House-ban tanult, ahol állandó zaklatások kereszttüzében állt. Egyes találgatások alapján a befutó a hercegné korábbi alma matere, a wiltshire-i koedukált iskola, a Marlborough College lehet, ahol szó szerint kivirágzott, és több sportban is jól teljesített, köztük a teniszben és a jégkorongban. Ám az Eton College-hoz hasonlóan itt is borsos árat kell fizetni az oktatásért.

Milliókról van szó

A napokban Katalin hercegné másodjára látogatta meg a Marlborough College-ot, ezúttal Vilmos herceg és György herceg társaságában, ami arra utalhat, valóban azt fontolgatják, hogy a jövőbeli trónörököst az Eton College helyett oda küldik. Nem olcsó mulatságról van szó, mivel előbbiben évi 47 ezer fontot kell kicsengetni tandíj gyanánt, ami forintba átszámolva körülbelül 21 milliós kiadást jelent – és az Eton College esetében is hasonló összeggel találkozhatunk. Érdemes hozzátenni ugyanakkor, hogy annak ellenére, hogy a királyi családot a brit adófizetők tartják el, Vilmos herceg és Katalin hercegné gyerekeinek iskoláztatását állítólag a Cornwalli Hercegség adózott nyereségéből fizetik.

A Marlborough College mellett szól továbbá, hogy amennyiben valóban erre esik a választás, György herceg a középiskolában is együtt tanulhat testvéreivel, ahogy jelenleg a Lambrookban. Pontosan úgy, ahogy korábban Katalin hercegné is a húgával, Pippával és az öccsével, Jamesszel. A királyi családból az intézmény diákjai közé tartozott egykor a kegyvesztett András herceg egyik lánya, Eugénia hercegnő. Annak érdekében viszont, hogy a herceg felvételt nyerjen, egy hosszabb jelentkezési procedúrán kell átesnie, aminek részét képezik különböző értékelések, illetve személyes elbeszélgetések – amit abban az esetben sem fog tudni kikerülni, ha mégis az Etonba kerül.