Az elmúlt hónapokban több könyv is debütált Nagy-Britanniában, amelyekben igyekeztek rávilágítani a királyi családot érintő egyes eseményekre, ám a február 15-én a boltok polcaira kerülő, Ingrid Seward által írt My Mother And I némileg eltér a korábbiaktól. Mint ismert, a kötetet megelőzően Omid Scobie jelentette meg az Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy’s Fight for Survival-t, amelyben a família a monarchia fennmaradásáért vívott harcát vesézte ki, míg a Charles III: New King. New Court. The Inside-nak köszönhetően, amit Robert Hardman szerzett, nagyobb rálátást kaphattunk arra, milyen körülmények övezték III. Károly trónra lépését.

Ahogy a korábbiakban megírtuk, Ingrid Seward könyve az előbb felsoroltakkal szemben egy sokkal intimebb oldalát igyekszik bemutatni a királyi családnak, ugyanis főleg arra összpontosít, hogy a király és édesanyja, II. Erzsébet miképp viszonyultak egymáshoz. Mint ismert, az akkor még herceg Károly még a negyedik életévét sem töltötte be, amikor a néhai királynő trónra került 1952-ben, így onnantól kezdve dadák foglalkoztak vele. Ennek következtében pedig kezdetben nem tudott kialakulni olyan szoros kötelék közöttük, mint ami egyébként egy anya-fia kapcsolatot jellemez.

Az utóbbi hetekben már megjelentek különböző részletek Seward kötetéből, amelyekből többek között kiderült, hogyan próbált meg beilleszkedni a családba Diana hercegné, milyen becenévvel illették Meghan Markle-t, illetve hogy miben tévedett a família történelmét feldolgozó, A korona című sorozat. Mindezek mellett ugyanakkor a február 15-én a szigetországban a boltok polcaira kerülő könyv további érdekes részletet is tartogat.

Az elkényeztetett Károly

Ingrid Seward a kötetben kitér például arra, mennyire eltérő neveltetésben részesült III. Károly és II. Erzsébet, mivel míg előbbi egész életében arra készült, hogy egyszer majd király lesz belőle, addig a néhai uralkodó esetében senki nem sejtette, hogy valaha is trónra kerül. II. Erzsébet elődje az édesapja, VI. György volt, aki másodszülött gyermekként csak annak köszönhetően válhatott uralkodóvá, hogy bátyja, VIII. Eduárd lemondott a trónról. A szerző kifejtése szerint II. Erzsébetet mindig is zavarta az, ahogy elkényeztették legidősebb fiát, pontosabban igen rejtélyesnek találta ezt a jelenséget. Ahogy Seward megfogalmazta, „Károly természeténél fogva nem önző ember, hanem élete során gyakran megakadályozzák, hogy másokkal foglalkozzon”. Hozzátéve, a király arcüregproblémákkal küzd, ezért olykor oxigénsátorban alszik.

A fáradtság vagy az elalvás nem elfogadható kifogás arra, hogy akár egy órát is kihagyjon a munkából, és soha nem fog henyélni az ágyban vasárnap reggel, még akkor sem, ha rosszul érzi magát

– jegyezte meg a szerző.

Az író megemlítette, bár II. Erzsébet és III. Károly között kezdetben nem alakult ki olyan szoros kapocs, mire a királynő idősebb korba lépett, már közelebbi viszonyt ápoltak. Kiemelve, a jelenlegi király sokszor úgy vélte, édesanyjának olyan dolgokban kellett részt vennie, amelyek nem voltak méltók hozzá. Seward példaként említette, hogy III. Károlyból dühöt váltott ki, amikor megtudta, hogy a királynő egykori öltöztetőnőjének, Angela Kellynek a könyvébe az édesanyjáról készült képek kerültek bele. Úgy vélte, kihasználták a jó természetét. Ezzel szemben a II. Erzsébet platinajubileumára készített videótól el volt ragadtatva, amelyben a királynő Paddingtonnal, a játékmackóval folytat diskurzust.

Harry herceg a porondon

Seward a könyvben több fejezetben is felemlegeti Harry herceget és Meghan Markle-t. Mint írja, II. Erzsébetet különösen rosszul érintette, amikor megtudta, hogy a sussexiek készek leválasztani magukat a királyi családról, és az Egyesült Államokba költözni, hogy pénzügyileg függetlenné váljanak. Mint a szerző egy forrásra hivatkozva kifejti:

Bármennyire is szerette Harryt – és tényleg szerette –, nem tudta elnézni, ahogyan a monarchia intézményéről beszélt, amelynek megőrzéséről 70 éven át gondoskodott.

Az író a kötetben szintén kitér arra, II. Erzsébet mellett III. Károly miképp viselte, hogy kisebbik fia, Harry herceg a Tartalék című önéletrajzi könyvében, illetve a Harry&Meghan netflixes sorozatban teregeti ki a királyi család szennyesét. Mint hozzáteszi, a királyt zavarta, hogy nem tudta megakadályozni, hogy Harry herceg felzaklassa II. Erzsébetet azáltal, hogy „megtámadta az intézményt, ami lényegében az ő és Vilmos herceg öröksége”.

Csak néhány évig volt hűséges III. Károly

A könyvben szintén szerepelnek különböző állítások Diana hercegnére vonatkozóan, köztük az, hogyan bántotta meg őt az akkor még herceg Károly. Mint a szerző kifejtette, a király megalázta első feleségét, mivel nem volt hajlandó táncolni vele András herceg 21. születésnapi partiján a windsori kastélyban 1981-ben. Az író állítása szerint III. Károly az egész estét azzal töltötte, hogy minél több emberrel tudjon beszélgetni, a hercegné pedig elkeseredésében egy ismeretlen férfival kezdett táncolni, majd egymaga ropta a táncparketten. Másnap hajnalban pedig apja northamptonshire-i otthonába ment, és kész volt visszavonulót fújni az esküvőt illetően, ám lebeszélték róla, hogy elhamarkodott döntéseket hozzon.

Mint ismert, Diana hercegné és III. Károly házassága végül zátonyra is futott, amelyet a könyv szerint különböző kitörések kísértek. Seward úgy fogalmaz, a hercegné gyakran szidalmazta az akkor még herceg Károlyt. Efféle viselkedéssel korábban sosem volt dolga a királynőnek, így csak halogatta a találkozóikat. A királyi család nagy része viszont III. Károlyt okolta amiatt, mert idáig fajult a helyzet, miszerint „nem tudta rendre szólítani a nejét”. A kötetben az áll, II. Erzsébet húga, Margit hercegnő úgy vélte, Diana hercegné bolondot csinál III. Károlyból, míg Erzsébet anyakirályné azt állította, nem képes igazat mondani. A szerző kiemeli, házasságuk utolsó éveiben a hercegné már nem bírt megmaradni férje környezetében, így „ajtókat csapkodott, falakat rugdosott, sírva fakadt, illetve a frusztrációja és dühe olyannyira kontrollálhatatlanná vált, hogy a highgrove-i személyzet ijesztőnek találta”. Seward hozzáteszi, az akkor még herceg Károly csak a házasságuk első két évében maradhatott hűséges nejéhez.

(Borítókép: III. Károly király 2024. január 29-én. Fotó: Karwai Tang / Getty Images Hungary)