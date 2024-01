2023-ban két olyan kötet is napvilágot látott, amely nagy fejtörést okozott a királyi családnak. Előbb Harry herceg memoárja, a Tartalék jelent meg az év elején, amelyben saját szemszögéből mutatta be, milyen az élet a famíliában – és ezzel rokonai mellett magára haragította a szigetország lakóit is. Novemberben pedig érkezett Omid Scobie – akit a sussexi pár szószólójának tartanak – könyve, amiben részletezte a királyi család végjátékát, azaz hogy II. Erzsébet halála óta miképp küzdenek a monarchia fennmaradásáért. Utóbbi mű nagy port kavart, mivel a holland újságíróknak kiküldött egyes példányokban szerepelt azon személyek neve, akik Harry herceg és Meghan Markle korábbi állítása szerint megjegyzést tettek fiuk, Archie herceg bőrszínére. Ezek után rasszizmussal vádolták Katalin hercegnét és III. Károlyt, bár Scobie azóta is tagadja, hogy beleírta volna a nevüket a könyvbe.

Annak ellenére, hogy Omid Scobie könyve nagy perpatvarral járt, a Buckingham-palota nem nyilatkozott a témában, így el is halt a botrány. Január 18-án ugyanakkor újabb kötet kerül a polcokra az Egyesült Királyságban, a Charles III New King. New Court. The Inside Story, amit Robert Hardman királyi életrajzíró jegyez. Az alkotásban, amelyből a Daily Mail már több részletet is közölt, az író a palotában dolgozó alkalmazottak, valamint ismerősök által elmondottakra alapozza állításait. Felidézve többek között II. Erzsébet végső napjait, a temetése körüli kálváriát, illetve hogy a királynő utolsó éveiben arra készültek, mi lesz, ha az akkor még herceg Károlynak át kell vennie a hatalmat.

II. Erzsébet érezte, hogy itt a vég

Ahogy a Daily Mail által közölt könyvrészletben olvasható, II. Erzsébet már tudta, hogy meg vannak számlálva a napjai, de azon volt, hogy a lehető legkevesebb kényelmetlenséget okozzon másoknak. A királyi család egyik közeli barátjának elmondása alapján soha nem fog kiderülni, pontosan miért is halt meg, mivel élete utolsó éveiben számos betegségben szenvedett. A kötet szerint a néhai királynő igyekezte a legtöbbet kihozni a rövid időből, ami még megadatott neki. Ugyanakkor évekig szorongott amiatt, hogy meddig maradhat még trónon. Mint azt az író kiemelte, egy olyan eshetőséggel is számolniuk kellett, mi lesz akkor, ha az egykori uralkodó cselekvőképtelenné válik, és legidősebb fiának, a trónörökös Károly hercegnek kell a helyére lépnie.

Azt feltételezték, hogy II. Erzsébet állapota rövid távon is romolhat, vagy pedig hirtelen lehet rosszul akár egy hivatalos megjelenés során is. A palota egyik alkalmazottja kifejtette, rettegtek attól, hogy az utóbbi forgatókönyv fog megvalósulni, így az események, amelyeken a királynőnek részt kellett vennie, mindig rövidek voltak, és csak a sajtó kevés képviselőjét engedték oda.

Ahogy az író kiemelte, különféle terveket is kidolgoztak arra az esetre, ha gyorsan kéne lépni, és az akkor még herceg Károlyt hirtelen kellene bevonni – a király egykori magántitkárát, Sir Stephen Lamportot is beavatták ebbe. Egy segéd emellett hozzátette, III. Károly a helyzet komolysága ellenére nem szeretett törődni a részletekkel, mivel úgy érezte, azzal csak kísértené a sorsot. II. Erzsébet utódjának koronázási terveivel már 2015-ben elkezdtek foglalkozni, de a király sokáig halasztotta az ügyet. Az író úgy fogalmaz, a palotában köztudott volt, hogy minden magántitkárnak, aki megpróbált egyeztetni vele ebben az ügyben, óvatosan kellett megközelítenie a témát, mivel a jelenlegi uralkodó nem szerette volna a türelmetlen herceg benyomását kelteni.

A palota személyzetének bizonyos tagjai szerint annak ellenére, hogy féltek attól, II. Erzsébet a nyilvánosság előtt kerül rosszabb állapotba, a királynő egy szeptemberi napon békésen halt meg álmában. Ahogy az író arra kitért, II. Erzsébet 2022. szeptember 8-án halt meg 15 óra 10 perckor, azonban a halálhírét csak 18 óra 30 perckor közölték, mivel addig a családtagokat kellett értesíteniük. A könyvből az is kiderül, hogy az akkor már királyi rangra lépő Károly egyik első döntése az volt, hogy felkérte Anna hercegnőt, szervezzen meg egy összejövetelt a Balmoral kastélyban, ahol a királynő elhunyt. Emellett pedig abban is megállapodtak, hogy férjével, Sir Tim Laurence-szel ők kísérik el II. Erzsébet koporsóját Edinburghba.

Az új uralkodó

A hercegnő fogadta Harry herceget, aki részt vett a családi vacsorán, amelyen sem III. Károly, sem Vilmos herceg nem volt jelen. A király ugyanis Kamilla királynéval együtt ekkor már visszatért a Balmoral birtokon található otthonukba, a Birkhallba. Hardman hozzátette, mikor odaértek, az egész személyzet felsorakozott előttük, hogy részvétet nyilvánítsanak. Aznap este Vilmos herceg vacsorázott együtt velük, aki náluk szállt meg, és sok egyeztetnivalójuk akadt, miután ő lett a trónörökös.

Nem szabad elfelejteni, hogy a második szülő elvesztése komoly teher, az idősebb generáció részévé válni szintén, és ő volt az, akitől elvárták, hogy egy egész nemzetet vigasztaljon meg

– mondta a személyzet egyik tagja.

A kötet szerint III. Károly és Vilmos herceg együtt nézték meg azt a tréningvideót, amit a király magántitkára készített, hogy ismertesse uralkodása első néhány napjának legbonyolultabb teendőit. Kamilla királyné később azt mondta egy barátjának, hogy II. Erzsébet halálának napján nehezen tudott elaludni, mivel azon töprengett, hogy mi vár rájuk a jövőben. Másnap Aberdeenből Londonba utaztak, és ami ott fogadta őket, az sokakat meghatott.

Általában az emberek, ha meglátják a királyi család egyik tagját, akkor felszisszennek vagy megbökik egymást. Ezúttal viszont meghajoltak. A királynét nagyon megérintette az út szélén álló lelkész látványa, aki azt kiáltotta: »Isten óvja a királyt!«

– fejtette ki egy bennfentes, míg egy másik arról beszélt, a személyzetből is sokakat szíven ütött II. Erzsébet halála.

Féltek, hogy zűrzavar lesz

Ahogy a könyvben kifejti az író, III. Károly, tudva, hogy az egész nemzet gyászolt, megállította sofőrjét a Buckingham-palota előtt, és a bámészkodókhoz fordult. Egy nőt meg is ölelt, amivel kapcsolatban Hardman hozzátette, a néhai királynőtől senki nem kért volna ilyet hasonló helyzetben. Míg Kamilla királynéval azt ígértették meg, hogy vigyázni fog rájuk. A szerző azt is részletezte, hogy a király magántitkára, Sir Clive Alderton az öleléses incidenst követően kezdte azt érzékelni, hogy III. Károly uralkodása más lesz, és a formális helyett informálissá válik.

Ugyanakkor némi aggodalom volt a királyi háztartásban azt illetően, hogy a király trónra lépése nem fog-e polgári engedetlenkedéshez vezetni – részben azért, mert az uralkodót továbbra is sok kritika éri amiatt, mert megcsalta volt nejét, a nép hercegnéjét, Dianát. III. Károly ennek ellenére pozitív fogadtatásban részesült.

A szerző emellett kitért arra, hogy II. Erzsébet halálát követően Vilmos herceg és Katalin hercegné, illetve Harry herceg és Meghan Markle egy autóval érkeztek a windsori birtokhoz, ahol együtt kezdték el csodálni az elhelyezett virágokat, illetve szóba is elegyedtek a bámészkodókkal. Hardman szerint mindez Vilmos herceg ötlete volt, mivel úgy érezte, meg kell tennie a nagymamájáért, majd a két pár együtt is távozott.

A temetés körüli mizéria

Mint az író kiemelte, a királynő temetésének részleteit már hosszú évek óta gyakorolták, köztük azt is, hogyan emeljék fel és vigyék a koporsót. Hozzátéve, hogy II. Erzsébet minden évben úgy hagyta el a Balmoral kastélyt, hogy azt kívánta, bár még egy hetet maradhatna, ám halálát követően utolsó távozása a birtokról a személyzet nagy részét mélyen érintette. A skót dudás által játszott dallamok, illetve a néhai királynő felbukkanó corgijai pedig csak még szomorúbbá tették a helyzetet. Egy informátor elmondása szerint a történtek nehéz pillanatokat okoztak a királynő sofőrjének, Andy Fitzgeraldnak is, aki igyekezett az útra koncentrálni, hogy ne öntsék el az érzelmek.

Ahogy Hardman kifejti a kötetben, a királynő temetése a látszat ellenére ugyanakkor nem ment zökkenőmentesen. Vern Stokes őrmester a hibák komédiájának nevezte a ceremóniát, mivel minden, ami rosszul sülhetett el, az rosszul is sült el. Ezt arra alapozta, hogy egyes tisztek jobban el voltak foglalva egymással, mint a védelem biztosításával, illetve egy csapatnyi rendőrt rossz helyre küldött a vezetőjük. A Hyde Park Cornernél a Honourable Corps of Gentlemen at Arms egyik őre rossz úton haladt, így majdnem a fegyveres kocsi és a Wellington Arch közé szorult, ami a halálához is vezethetett volna. A buszok pedig, amelyeknek több száz katonát kellett volna szállítaniuk a windsori birtokhoz, soha nem érkeztek meg.

Hardman a legaggasztóbbnak viszont azt nevezte, hogy a felvonulás kapcsán kiszámították, milyen tempóban haladnak a gárdisták. 75 lépést tettek meg percenként, amit dobbal kísértek, illetve körülbelül 76 centiméterre álltak egymástól. A Királyi Haditengerészet újoncai viszont végül ennél közelebb, 50 centiméterre voltak, ami azt eredményezte, hogy a katonák teljesen leváltak a koporsótól a körmenet során.

Harry herceg terítéken

Az író az előkerült könyvrészletek szerint a kötetben kitér Harry herceg memoárjára, a Tartalékra is, amellyel kapcsolatban megjegyezte, ez a valaha írt legőszintébb királyi emlékirat. A személyzet egyik tagja ugyanakkor kiemelte, annak ellenére, hogy a herceg mindig arról számolt be, különleges kapcsolatot ápolt mind Fülöp herceggel, mind pedig II. Erzsébettel, a néhai királynőt különösen feldühítette. Mint kifejtette, a sussexiek még 2021-ben jelentették be: az egykori uralkodó áldását adta, hogy kislányuk a Lilibet nevet kapja – ahogy II. Erzsébetet hívták gyerekkorában –, ám elmondása szerint a királynő a történtek miatt „olyan dühös volt, mint amilyennek még soha nem látta”.

Hardman a kötetből megjelent részletben több ponton is ekézi Harry herceget, akit a palota egyik munkatársa az Atlanti-óceán túloldaláról érkező ellenszélként emlegetett. Mint megfogalmazta, a kötet megjelenése idején állandóan címlapon volt a királyi család, ami alapvetően egy új uralkodó trónra lépésének első időszakában egy katasztrófával érne fel, ám a közvélemény-kutatások szerint nagyon csekély hatást gyakorolt a nép monarchiához való hozzáállására, illetve látszólag nem hatotta meg túlzottan III. Károlyt sem. A szerző szót ejtett a királyt illető rasszista vádakról is, amelyek előbb a 2021-es Oprah-interjúban hangzottak el, majd a sussexiek netflixes sorozatában is.

Hardman megemlítette, III. Károly 1982 óta alapító védnöke a Business In The Community szervezetnek, ami az évek során segített rábírni néhány brit vállalat vezetőjét, hogy társadalmilag felelősebb és befogadóbb munkaerő-toborzási politikákat fogadjanak el. Az író felvetette, hogy míg a király ezen tevékenységére kevesebb reflektorfény irányult, annál több szó esett a díjról, amelyet Harry herceg és Meghan Markle vehetettek át a rasszizmussal kapcsolatos kezdeményezéseiket illetően. A kötetben ezen kívül felemlegette Nagy-Britannia rabszolga-kereskedelemben való érintettségét, amellyel kapcsolatban III. Károly széles körű vizsgálatot rendelt el, hogy kiderüljön, milyen szerepe volt a monarchiának ebben.

A király tudja, hogy ezt megfelelően és tárgyilagosan kell megtenni. Egyáltalán nem fog titkolni semmit a múltról

– mondta egy tisztviselő.

Jön az új memoár?

Ahogy a könyvben olvasható, a Harry hercegék netflixes sorozatában elhangzottak megdöbbentették a család barátait. Különösen az a mondat, amikor a királyi sarj azt állította, a família férfi tagjai arra érezhetnek késztetést, hogy olyasvalakit vegyenek el, aki beleillik a közegbe, mintsem azt, akit nekik szánt a sors. Hardman kiemeli, egyértelmű, hogy a királyi sarj Vilmos hercegre és Katalin hercegnére gondolhatott. Az író ezenfelül kifogásolta a széria azon pontjait, amikor a herceg „nagy fokú elfogultsággal” vádolta a családját, illetve amikor egy megszólaló „kiváltságos klubnak” nevezte a Nemzetközösséget, amelyet Nagy-Britannia hozott létre oly módon, hogy „védje kereskedelmi és kapitalista érdekeit”. A szerző értesülései szerint ugyanakkor a királyi család egyik tagja sem látta a herceg sorozatát, illetve nem olvasta a könyvét, ám így is értesültek arról, mit tartalmaznak az alkotások. Az utóbbiban többek között olyan állítások szerepelnek, hogy Vilmos herceg rátámadt az öccsére.

Hardman szintén felhívta a figyelmet a herceg memoárjában lévő téves információkra, amelyekre azóta egyébként már fény derült. Azt állította például, hogy épp az Eton Főiskolán volt, amikor telefonon hívták őt, hogy meghalt a dédnagymamája, Erzsébet anyakirályné, ám a valóságban Svájcban síelt az édesapjával és a testvérével. Az író elmondása szerint az, hogy a Tartalékban kevesebb szó esett a sussexiek esküvőjéről, illetve a jelenlegi életükről, arra utalhat, hogy a Tartaléknak érkezhet egy folytatása, vagy akár Meghan Markle is kiadhat egy memoárt.

Hardman könyve szerint az általános felfogás az, hogy III. Károly és a személyzete az idejük nagy részében azzal törődnek, mit kezdjenek Harry és András herceggel. Valójában azonban a király a hosszú évek alatt már megtanulta, hogy vannak olyan kérdések, amelyekre nem tud hatást gyakorolni.

Természetesen a király rendkívül szomorú Harry és Meghan miatt, de van egyfajta elkeseredés amiatt, mert megtette, amit tudott, viszont most ő a király, és még sok minden másra kell gondolnia. Megpróbált hallgatni, és most már csak annyit mond: »Nem akarom tudni, mi a probléma. Csak folytatom az életem«

– jelentette ki egy barát a könyvben, míg egy magas rangú tisztviselő hozzátette, III. Károly szeretné visszakapni a gyerekét, így nincs még minden elveszve. A király igyekszik teret adni a fiának, az ajtaja mindig nyitva áll előtte.

(Borítókép: II. Erzsébet temetése 2022. szeptember 19-én. Fotó: Hannah McKay - WPA Pool / Getty Images)