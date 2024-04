Meghan Markle új cége csak azt nem fog árulni, ami nem is létezik

Harry herceg és Meghan Markle már évek óta a királyi család számkivetett tagjai közé tartoznak, akik még 2020-ban hagytak fel királyi kötelezettségeikkel. Ennek körülményeiről azóta egy netflixes sorozatban, illetve a herceg egy önéletrajzi könyvben is beszámolt. Elszakadásuk a famíliától ugyanis nem ment zökkenőmentesen, és a Buckingham-palota falai mögött zajló, a nyilvánosság elől eltitkolt történések kiteregetése következtében a szigetország egy része árulóként tekint rájuk a mai napig. A brit bulvársajtóban – különösen azokban a lapokban, amelyekkel szemben pert indítottak – pedig napi szinten dolgoznak azon, hogy a britek továbbra is ekképp tekintsenek rájuk. Mióta az USA-ba helyezték át székhelyüket, ritkán is látogatnak az Egyesült Királyságba. Harry herceg a legutóbb amiatt utazott haza, mert édesapja közölte vele, rákkal diagnosztizálták, így még azelőtt találkozni akart vele, hogy elkezdi a kezeléseket.

A pár jelenleg az egyesült államokbeli Kalifornia államban, azon belül is Montecitóban él, és mára sikerült a saját lábukra állniuk. Alapítványt vezetnek, együttműködésük van a Netflixszel – korábban a Spotifyjal is volt –, illetve az Invictus Games nevezetű sportesemény szintén Harry herceg által jöhetett létre. Sőt, március közepén derült ki, hogy előbbieken kívül egy újabb dobással is készülnek: a Meghan Markle által megálmodott lifestylemárkával, az American Riviera Orcharddal.

Mint megírtuk, Meghan Markle a napokban újra regisztrált az Instagramra – korábban a sussexroyal profil volt az övék –, amelyen American Riviera Orchard néven jelent meg. Azt is csak abból lehetett leszűrni, hogy övé a profil, hogy annak leírásában ott szerepel: by Meghan, The Duchess of Sussex⁣⁣⁣, azaz Meghantől, Sussex hercegnéjétől. Egyelőre még semmilyen tartalmat nem töltöttek fel a közösségi felületre, amiből rá lehetne jönni, pontosan milyen céllal hozta létre az oldalt. Csak egy fotómontázst látunk, rajta az American Riviera Orchard, Montecito felirattal, illetve a sussexiek új logójával. Ahogy az már kiderült, egy életmódmárkáról van szó, ami egyáltalán nem új terep Markle számára, mivel korábban a The Tig nevezetű blogot vezette, amin efféle tartalmakat osztott meg divattal, utazással, gasztronómiával kapcsolatban.

Sőt, úgy tudni, a pár Netflixszel kötött megállapodásának részeként – amelyből eddig a Harry & Meghan-sorozat és a Heart of Invictus-dokumentumfilm valósult meg – Markle egy saját főzőshow-t indíthat a streamingplatformon. Erre utalhat az a videó, amit korábban Insta-történetben osztott meg a felületen a hercegné, ám biztos információkat még nem kaptunk ez ügyben. Az American Riviera Orchard márkát illetően viszont érkeztek újabb híresztelések, amelyek szerint egy kifejezetten szerteágazó vállalkozásról lesz majd szó.

Hajápolástól a kertig

Tekintve, hogy az American Riviera Orchard Instagramján megosztott néhány fotó nem sokat árul el arról, milyen termékeket fog árulni a hercegné, csak azon bennfentesek megszólalására lehet alapozni, akik némi rálátással rendelkeznek erre. Ahogy egy informátor a Page Sixnek kifejtette, főleg otthoni, kerti és általános életmódbeli kínálatra fog összpontosítani a vállalkozás. Az már biztosnak tekinthető, hogy különböző élelmiszereket, köztük lekvárokat, dzsemeket, dióvajat, kenhető termékeket, valamint asztalterítőket, ivóedényeket, evőeszközöket és szakácskönyveket terveznek árusítani.

A Daily Mail szerint ugyanakkor már további termékekben is gondolkodik a hercegné, például sminkekben, bőr- és hajápolási kozmetikumokban, illatszerekben, szappanokban, testápolókban, illatosítószerekben, illetve jógaszőnyegekben, párnákban és ékszerekben. Ezen kívül papíráruk árusítását szintén tervezi, így írószerek, jegyzetfüzetek, üdvözlőlapok, naptárak, ajándékcsomagolások, fotóalbumok és partidíszek szintén szerepelnek majd a kínálatban. Sőt, Markle nem feledkezett meg a négylábúakról sem, ezért az állateledel mellett etetőtálakat, nyakörveket és ágyakat is lehet majd kapni.

E felsorolásból is lerí, hogy a hercegné valóban a lifestyle kategória szinte egészét le kívánja fedni új márkájával, ám kérdéses, hogy a hírneve mennyire fogja rányomni majd a bélyegét a vállalkozásra. Úgy tudni, Markle többek segítségét is kérte, hogy sikerre vigye a projektet, köztük Reese Witherspoon produkciós cégének, a Hello Sunshine-nak a vezérigazgatója, Sarah Harden, illetve Adam Lilling vállalkozó nyújthattak neki segítő kezet. Arról viszont egyelőre nincsenek információk, pontosan mikor is startol majd el a weblap.

(Borítókép: Meghan Markle 2023. november 16-án Los Angelesben, Kaliforniában. Fotó: Robin L Marshall / FilmMagic)