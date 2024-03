Meghan Markle a visszatérésre készül

Meghan Markle és Harry herceg egy ideje már nem számítanak a királyi család legnépszerűbb tagjai közé. 2020-ban lemondtak hivatalos kötelezettségeikről, majd előbb egy Oprah-interjúban, később pedig egy netflixes sorozatban, illetve a Tartalék című önéletrajzi könyvben tálaltak ki mindarról, amiről nem beszélhettek, amíg közfeladatokat láttak el a szigetországban. Az Egyesült Államokba költözve megalapították Archewell nevezetű alapítványukat, leszerződtek a Netflixszel és a Spotifyjal – utóbbi együttműködés már nem él –, illetve évről évre megrendezik az Invictus Gamest, amelyen a részt vevő sportolók sérült katonák és veteránok.

Ahogy az már az előbbi felsorolásból is leszűrhető, a páros a királyi családtól elszakadva igyekszik megállni a saját lábán, és ennek érdekében olykor kísérletezniük kell. Legalábbis ezt tükrözi, hogy Meghan Markle a napokban újra regisztrált az Instagramra – korábban a sussexroyal profil volt az övék, amit azután, hogy elbúcsúztak kötelezettségeiktől, már nem használhattak.

Markle a közösségi felületen American Riviera Orchard néven jelent meg, és azt is csak abból lehet leszűrni, hogy övé a profil, hogy annak leírásában ott szerepel: by Meghan, The Duchess of Sussex⁣⁣⁣, azaz Meghantől, Sussex hercegnéjétől. Egyelőre még semmilyen tartalom nem került feltöltésre, amiből rá lehetne jönni, pontosan milyen céllal hozta létre az oldalt. Csak egy fotómontázst látunk, rajta az American Riviera Orchard, Montecito felirattal, illetve a sussexiek új logójával.

Úgy tudni, egy életmódmárkáról van szó, ami egyáltalán nem új terep Markle számára. Mint ismert, Harry herceggel való megismerkedése előtt a The Tig nevezetű blogot vezette, amin efféle tartalmakat osztott meg divattal, utazással, gasztronómiával kapcsolatban. Ezt az elképzelést támaszthatja alá egyébként az a híresztelés, hogy

az új vállalkozás részét képezheti a Netflixszel kötött korábbi, több produkcióról szóló megállapodásuknak,

amelyekből eddig csak néhány valósult meg – köztük a Harry & Meghan-sorozat és a Heart of Invictus-dokumentumfilm.

A hírek szerint Markle egy saját főzőshow-t indít a streamingplatformon – ami valószínűleg szép emlékeket fog felidézni benne abból az időből, amikor még csak a blogolás tette ki az ideje nagy részét.

(Borítókép: Getty Images)