A GVH nyomban visszautasította a KESMA-ügy új vizsgálatát

Eljárási hibába keveredett a GVH, amikor szabad utat adott az elmúlt évek legnagyobb európai médiafúziójának. Utóbbi összeolvadásból jött létre a leginkább a kormánypropaganda rengetegszeri elismétlésében utazó KESMA-médiabirodalom. Az ügyről itt olvashat részletesebben.

Röviden és leegyszerűsítve az a helyzet, hogy ha túl nagyra nő egy egy tulajdonosi körhöz tartozó médiabirodalom, az torzítja a médiapiacot, árt a média sokszínűségének és ellehetetleníti a tisztességes versenyt. A tisztességes versenyszabályok pedig nem csak az érthetetlen közgazdászok mániájának számítanak, hanem papíron még a kormánynak is, hiszen bele is írták az Alaptörvénybe.

A tisztességes verseny felett mások mellett leginkább a GVH őrködik elvileg nálunk. KESMA-összefonódás viszont hiába eredményezett korábban teljesen elképzelhetetlen méretű médiacsoportot itthon, a GVH mégse vizsgálta ezt, csak engedélyezte (azaz kiadta a hatósági bizonyítványt). Ezt azért tehette meg, mert létezik egy olyan intézmény nálunk, hogy ha a kormány valamit bármilyen okból "nemzetstratégia jelentőségűnek" gondol, akkor azt az ügyet a GVH-nak nem is szabad vizsgálnia.

Itt is ez történt, nem vizsgált semmit a GVH, azonban az engedély kiadásakor még a vonatkozó jogszabályra se hivatkoztak, csak kiadták az engedélyt. A Szabad Pécs és a TASZ ezt megtámadta a bíróságon, és meg is nyerték: ma a Fővárosi Törvényszék új eljárásra kötelezte a GVH-t. Pontosabban azt mondták, hogy úgy, ahogy a GVH tette, nem lehet az eljárást jogszerűen megszüntetni. A GVH erre azonnal reagált, és bejelentették, hogy emiatt a nemzetstratégiai dolog miatt ők most se illetékesek, azaz a hivatal mai "végzésével az összefonódás-bejelentést hatáskörének hiánya miatt visszautasította."

Az ügy jó eséllyel az Alkotmánybíróságon fog kikötni, akik nem is ülhetnek majd ezen az idők végezetéig.