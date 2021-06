Csúcson a magyar tőzsde, és hasít a forint is

Történelmi csúcson a magyar tőzsde, tavaly nyár óta nem volt ilyen erős a forint, betiltották az egyszer használatos műanyagokat, az építőiparban elszálltak az árak, itthon is büntetnék a prostituálthoz járást és láthatáron a tartásdíjról szóló jogszabályok szigorítása is – ezek a hírek dominálták a hetet.

Júliustól betiltják az egyszer használatos műanyagokat

Egy sor egyszer használatos, valamint egyes egyéb műanyag termékek forgalomba hozatalának tiltását rendelte el a kormány. A tiltás nem terjed ki a csecsemők és kisgyermekek számára készült, valamint a speciális gyógyászati célra szánt árucikkekre.

A tilalomra számított az ágazat, váratlanul senkit sem ér, de azt még nem látni, mennyi idő, amíg végleg kikopnak a meglévő készletek ezekből az eszközökből

– mondta az Index érdeklődésére Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke.

Bánják majd a multik, ha gyengébb minőségű árut akarnak ránk sózni

A kettős minőség szankcionálását lehetővé tevő törvény 2022. május 28-án lép hatályba. Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt akár félmilliárd forint bírságot is kaphat majd a magyar vásárlóknak rosszabb árucikket kínáló multinacionális cég. A kiszabható bírság a gyártó árbevételének 5 százalékát érheti el. A vállalatok akkor számíthatnak büntetésre, ha egy árut egy uniós tagállamban úgy forgalmaznak, hogy márkanevében, küllemében megegyezik egy másutt forgalmazott termékkel, összetételük vagy más jellemzőik azonban jelentősen eltérnek.

Itthon is megbüntetnék, aki prostituálthoz jár

Egy friss kutatás szerint a magyar férfiak jellemzően negyven- és hatvanéves koruk között veszik igénybe a prostituáltak szolgáltatásait. A magyar női jogvédő szervezetek azért kampányolnak, hogy vegyük észre: a prostituáltak jelentős része emberkereskedelem és szexuális kizsákmányolás, azaz bűncselekmény áldozata.

Eddig csak futott a tartásdíj után? Hamarosan megpihenhet!

Már a kanyarban van a Novák Katalin jegyezte törvényjavaslat, amely a tervek szerint sok szempontból megkönnyítené a tartásdíj után futó szülők életét. Nagyriportjában az Index az eddigi áldatlan állapotokat járta körül, beleértve az egyszülős családok méltatlan anyagi helyzetét és az új rendszer működését.

Megvan az elvi megállapodás: Szijjártó Péter még 15 évet és rugalmas árképzést kér a Gazpromtól

Elvi egyezség jött létre arról, hogy októbertől életbe léphet az új, hosszú távú magyar–orosz gázvásárlási megállapodás – jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter, miután találkozott Alekszej Millerrel, a Gazprom vezérigazgatójával.

A szándékunk az, hogy 15 esztendőre szóljon az új megállapodás, rugalmas árképzéssel

– mondta Szijjártó Péter. Hangsúlyozta, hogy a megállapodás hosszú távon biztosítja a földgázellátás biztonságát. Ami az árat illeti, még hátravannak a tárgyalások.

Építőipar

Egy kőműves hatszázezer alatt már nem megy el dolgozni

Sok esetben ma már többe kerül a szakember, mint az anyag, az árakban már a munkadíj a meghatározó – mondta az Indexnek adott interjúban Tarsoly József, a Wienerberger Magyarország Zrt. vezérigazgatója. Az építőanyag-gyártó cég vezetője szerint a képzésre nagy szükség van, hiszen volt olyan év, amikor egyetlen ács végzett Pest megyében. A kedvezményes áfáról azt mondta, hogy a gyors váltások nem olyan jók az építőiparnak, és szerinte érdemes lenne jobban átgondolni a kormányzati döntéseknél a kapacitásokat is.

Ha halogatta a tetőcserét, akkor idén már nem ússza meg olcsón

Aki mostanában vágott bele építkezésbe vagy felújításba, az brutális drágulásokkal szembesülhetett. A megugró építőanyagárak közül is kiemelkedik a faanyagok drágulása. Ez pedig rengeteg családot érint, hiszen a lakásfelújítások piacát alaposan megtolta a kormány 3 millió forintos vissza nem térítendő támogatása, sokan vágtak bele tetőcserébe – amihez fa is kell. Hiába drágult eddig duplájára a faanyag idén, szakértők, fatelep-tulajdonosok szerint ez még nem a vége.

Gyógyszeripar

Kínai vakcina: egyre többekről derül ki, hogy nincs antitestjük

Igen valószínűnek tűnik, hogy amire a WHO munkacsoportja utalt, valóra vált. Egyre növekszik azok száma, akiknek negatív lett az antitestszinttesztjük a Sinopharm-vakcina beadása után, zömük hatvan év feletti. A póruljártak Facebook-csoportjának tagsága már ezerötszáz felett jár. Orbán Viktornak is írtak több egészségügyi hatóság mellett, várják a megoldást. Számos ismert kutató is beállt mögéjük, kettőt közülük az Index is megszólaltatott.

Erről a daganatról alig tudunk valamit

A melanoma, a bőrdaganatok legsúlyosabb típusa agresszív rákos megbetegedés, amely ma már a fiatal nők és férfiak egyik leggyakoribb daganatos megbetegedése. Világszerte, így Magyarországon is egyre többeket érint a rosszindulatú bőrdaganat, itthon évente háromezer új esetet diagnosztizálnak. Többek között ezért is született hiánypótló kutatás közel 140 melanomás beteg bevonásával a Szegedi Tudományegyetemen.

Forint és tőzsde

Tavaly augusztusban volt utoljára ilyen erős a forint

Erős héten van túl a forint: a hétfőt még 348 környékén kezdte a magyar fizetőeszköz az euróval szemben, a hét végére pedig 346 alá erősödött.

Mekkora emelésre készülhet a jegybank? Hol állhat meg a forinterősödés? Elemzőket kérdeztünk, ugyanis hamarosan itt a nyár, Európában is kezdenek nyitni az országok, lassan lehet menni nyaralni. Minden nyár elején aktuális a kérdés: mikor váltsunk eurót? Erre az Index által megkérdezett elemzők szerint az a legjobb válasz, hogy „amikor megyünk”, ugyanis nem tudni, merre mozdul majd el a forint árfolyama a következő hónapokban.

Történelmi csúcson a magyar tőzsde

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 48 282,14 ponton, új történelmi csúcson zárta a hetet pénteken, ami 2048,85 ponttal, 4,43 százalékkal magasabb az előző heti záráshoz képest. A vezető részvények a Magyar Telekom kivételével erősödtek:

A héten a legnagyobb mértékben, 5,49 százalékkal a Mol árfolyama emelkedett, 2420 forinton zárt pénteken.

Az OTP 3,82 százalékkal erősödött, 16 290 forinton zárt pénteken.

A Richter árfolyama 3,32 százalékkal emelkedett, 8240 forinton fejezte be a hetet.

A Magyar Telekom árfolyama 0,25 százalékkal gyengült a héten, 406 forinton zárt pénteken.

Az Indexnek nyilatkozó elemző szerint főként a pozitív nemzetközi hangulat hajtja a magyar tőzsdét.

Hatalmasat kaszált a gyenge forinton az MNB : rommá kereste magát a gyenge forinton az MNB – írta még a hét elején a Portfolio. Közel 300 milliárd forintos eredménye keletkezett az MNB-nek a devizaárfolyam-változásból.

: rommá kereste magát a gyenge forinton az MNB – írta még a hét elején a Portfolio. Közel 300 milliárd forintos eredménye keletkezett az MNB-nek a devizaárfolyam-változásból. Szlovéniában vesz bankot az OTP : aláírta az OTP Bank az adásvételi megállapodást a szlovéniai Nova KBM 100 százalékos részesedésének megvásárlásáról – ez az OTP történetének eddigi legjelentősebb akvizíciója, amely várhatóan 2022 második negyedévében a felügyeleti engedélyek megszerzésével zárul le.

: aláírta az OTP Bank az adásvételi megállapodást a szlovéniai Nova KBM 100 százalékos részesedésének megvásárlásáról – ez az OTP történetének eddigi legjelentősebb akvizíciója, amely várhatóan 2022 második negyedévében a felügyeleti engedélyek megszerzésével zárul le. Tisztességtelen feltételeket szabott egy „közismert bank” : több szerződéses feltételét is tisztességtelennek minősítették nemrég egy közérdekű perben. A magyarországi bankok szerződéseinek legalább harminc-negyven százaléka tartalmaz ehhez hasonló feltételeket.

: több szerződéses feltételét is tisztességtelennek minősítették nemrég egy közérdekű perben. A magyarországi bankok szerződéseinek legalább harminc-negyven százaléka tartalmaz ehhez hasonló feltételeket. Rekordévet zárt a Szerencsejáték Zrt. : a járványügyi helyzet ellenére is újabb rekordévet zárt a Szerencsejáték Zrt. 2020-ban, 6 százalékkal 575,4 milliárd forintra nőtt az árbevétele.

: a járványügyi helyzet ellenére is újabb rekordévet zárt a Szerencsejáték Zrt. 2020-ban, 6 százalékkal 575,4 milliárd forintra nőtt az árbevétele. Csaknem kétszázmilliárdot bukott a járványon a Wizz Air : tavalyi bevételei 73 százalékkal estek 2019-hez képest, összesen mintegy tízmillióan utaztak a járatain 2020-ban.

: tavalyi bevételei 73 százalékkal estek 2019-hez képest, összesen mintegy tízmillióan utaztak a járatain 2020-ban. Még nem ért véget a tejharc : nagyot lépett előre a hazai tejtermelés az elmúlt tíz évben, mostanra a csatlakozás előttinél kisebb állatlétszám mellett is meghaladja az évi 1,9 milliárd litert az előállított tejmennyiség, ami mintegy 16 százalékos növekedés egy évtized alatt.

: nagyot lépett előre a hazai tejtermelés az elmúlt tíz évben, mostanra a csatlakozás előttinél kisebb állatlétszám mellett is meghaladja az évi 1,9 milliárd litert az előállított tejmennyiség, ami mintegy 16 százalékos növekedés egy évtized alatt. GDP-adatokat pontosított a KSH : a statisztikai hivatal a második becslésében felfelé javította a magyar GDP-adatokat, így a bruttó hazai termék volumene az első negyedévében 2,1 százalékkal mérséklődött az előző év azonos időszakához viszonyítva.

: a statisztikai hivatal a második becslésében felfelé javította a magyar GDP-adatokat, így a bruttó hazai termék volumene az első negyedévében 2,1 százalékkal mérséklődött az előző év azonos időszakához viszonyítva. Az MNB szerint csak az maradjon a hitelmoratóriumban, aki feltétlen rászorul : a jegybank nem támogatja az általános hitelmoratórium meghosszabbítását a választások utánig. Számításaik szerint akár 3,5 évvel is nőhet a futamidő az eredeti lejárathoz képest, ha 2022 közepéig marad a moratóriumban valaki.

: a jegybank nem támogatja az általános hitelmoratórium meghosszabbítását a választások utánig. Számításaik szerint akár 3,5 évvel is nőhet a futamidő az eredeti lejárathoz képest, ha 2022 közepéig marad a moratóriumban valaki. A gyermekek számától tennék függővé a nyugdíj korhatárát és az összegét is: fenntarthatatlan a jelenlegi nyugdíjrendszer, ezért egy, a Magyar Közgazdasági Társaság szakmai konferenciáján ismertetett pontrendszer ezt úgy módosítaná, hogy a nyugdíj korhatára és összege is függjön a felnevelt gyermekek számától.

