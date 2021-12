Megugrott a cigi ára, miközben Kim Kardashianből milliárdos lett

Hirtelen nagyot ugrott a cigaretta ára, kérészéletű volt a szuperliga, jönnek az adótámogatások, Kim Kardashian pedig hivatalosan is dollármilliárdos lett. Az Index sorozatában havi bontásban mutatjuk be, mi történt a gazdaságban 2021-ben. Nézzük, mi történt idén áprilisban!

Sokaknak túl drága lett a cigaretta

Magyarország megsértette uniós kötelezettségét, ugyanis nem volt elég magas a cigaretta jövedéki adójának mértéke. Így hát eleget téve a kötelességnek, rövid időn belül a kormány kétszer is emelte a cigaretta árát, ami áprilistól akár elérhette az 1700-1800 forintot is. Ez azt jelenti, hogy napi egy doboz cigaretta mellett minimum 50 ezer forintot költhetnek a dohányosok havonta. Egy doboz Multifilter a KSH szerint2013-ban 835 forint, 2016-ban 1040 forint, 2020-ban pedig 1420 forintba került a vásárlóknak. A napi.hu és a Pulzus kutatóintézet felmérése szerint az áprilisi – akár 250 forintos – áremelés sokaknál túllépte a lélektani határt: a megkérdezett ezer dohányos 23 százaléka azt válaszolta, hogy a drágulás hatására leteszi a cigarettát.

Pedig bombabiztos üzletnek tűnt a szuperliga

Egy áprilisi hétvégén jelentették be az Európai Szuperliga megalakulását, 12 topcsapat tette le a voksát az új sorozat mellett alapítóként. Két nappal később már be is dőlt az egész. Bár évek óta beszédtéma egy új, minden eddiginél nagyobb és globális bajnokság, az ESL életre hívása sokkolta a futballvilág jelentős részét. Szurkolók, játékosok és vezetőedzők is tiltakoztak, aminek hatására két nappal később a legtöbb egyesület kilépett, így a szuperliga parkolópályára került.

Elfogadták a fiatalok szja-mentességét

Az országgyűlés április 28-án elfogadta a fiatalok személyi jövedelemadó-mentességéről szóló törvényjavaslatot: a 25 év alatti fiataloknak 2022 januárjától nem kell személyi jövedelemadót fizetniük jövedelmük után. Ez a 20 év alattiak bruttó 233 ezer forintos előző első három negyedévi átlagfizetésénél is havi 35 ezer forint megtakarítást jelentene. Az intézkedés akár egymillió fiatalt is érinthet és mintegy 130-150 milliárd forintot is elvihet a költségvetésből.

Azonban nem csak a fiataloknak jutott idén adókedvezmény, a családi pótlékra jogosult gyermekes szülők is visszaigényelhetik a személyi jövedelemadójukat, aminek összege már 2022 februárban is megérkezhet a számlákra. Megkapják az adó-visszatérítést a gyermekes vállalkozók is, a katások a 2021-es tételes adójuk negyedét, míg az ekhós adózók a befizetett 15 százalékos adójuk kétharmadát kaphatják vissza. Varga Mihály elmondása szerint 1,9 millió szülőnek összesen 600 milliárd forintot fog visszafizetni az állam.

Egyre jobban eluralkodik rajtunk a vakcinairigység

Amellett, hogy adott esetben sokakat frusztrálhat, hogy úgy érzik, méltatlanul nem kapták még meg a koronavírus elleni vakcinát, az itthon elérhető oltóanyagok közt is kialakult egy presztízssorrend. A vakcinairigység ráadásul csak még inkább felerősíti a társadalmi ellentéteket – állítják a szakemberek.

Magyar találmány, amelyért hercegek és sejkek is sorban állnak

Mészáros Dávid, a Smartkas agrártech startup alapítója és vezetője is bekerült az amerikai Forbes 30 Under 30 listájára. A fiatal cégvezető az Indexnek beszélt arról, hogyan jutott el odáig, hogy pár hónap alatt már királyi családokkal tárgyal cége innovatív mezőgazdasági megoldásairól.

Kim Kardashian milliárdos lett

A Forbes áprilisi becslései szerint Kim Kardashian vagyona átlépte az egy milliárd dolláros álomhatárt. Sikerét elsősorban a szépségipari cikkeket forgalmazó KKW Beautynak és a Skims ruházati márkájának köszönheti. De akadt bőven bevétele még reklámokból, kisebb befektetésekből és a reality-showkból is. A celeb vagyonát jelenleg közel 323 milliárd forintnyi dollárra becsülik, amivel Magyarország harmadik leggazdagabb embere lenne Mészáros Lőrinc és Csányi Sándor után.

Egy felmérés szerint az „influenszeres piac” körülbelül 13,8 milliárd dollárra nőtt 2021-ben. A folyamatosan növekedő online-média platformok egyre több embernek biztosítanak fix megélhetést: Vi Loung, a csupán 24 éves TikTok videós a Business Insidernek elárulta, hogy akár havi 9,6 millió forintot is megkeres reklámokkal és szponzorokkal. Bár ehhez képest Magyarországon még le vagyunk maradva, azért egy hazai videós is meg tud keresni akár 100 ezer forintot egyetlen videóval.

(Borítókép: Sven Hoppe / picture alliance / Getty Images)