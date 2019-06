Trump megérkezett a demilitarizált zónába, ahol Kim Dzsongunnal találkozik

Cikkünk frissül.

Donald Trump amerikai elnök megérkezett a két Koreát elválasztó demilitarizált zónába, ahol rövid ideig találkozni fog Kim Dzsongun észak-koreai vezetővel. Könnyen lehet, hogy hogy első hivatalban lévő amerikai elnökként Trump át is lép majd a DMZ észak-koreai oldalára a kézfogáshoz. A CNN szerint lezárták a turisták előtt a demilitarizált zóna északi oldalát.

Az élő képeken látni lehetett, ahogy Trumpot felvitték egy megfigyelő toronyba, ahol korábban több amerikai elnök is járt, és ahonnan eligazítást kapott a helyi parancsnoktól, hogy mit látnak átnézve Észak-Korea felé. Trump a toronyban azt mondta, hogy a DMZ korábban rettentő veszélyes volt, de a helyzet sokat változott a Kimmel tartott első csúcstalálkozója óta.

Az újabb találkozó Trump és Kim között azután jött, hogy az amerikai elnök szombaton a Twitterére kiírta, hogy az oszakai G20-csúcsról Dél-Koreába utazik, ha pedig már ott van, akkor szívesen találkozna az észak-koreai diktátorral is egy kézfogásra a DMZ-ben.

Az amerikai lapok szerint spontán jött a Twitter-üzenet, de nem teljesen volt ennyire váratlan a felvetés, mert Trump a héten már egy interjúban felvetette a lehetőségét, hogy felkeresi a DMZ-t, csak biztonsági okokból a washingtoni vezetés azt kérte, hogy ez ne kerüljön ki. A titkos szolgálat készült erre a lehetőségre.

Trump azt mondta szombaton, hogy az észak-koreaiak olvasták a Twitter-üzenetét, vasárnap pedig megerősítette, hogy találkozni fog Kimmel a DMZ-ben. Trump és Kim először találkozik egymással a februárban tartott, végül eredmény nélkül záruló vietnámi csúcstalálkozójuk óta.

Trump azt is jelezte, hogy most csak egy rövid kézfogás várható. „Ma teszünk egy lépést. Ez lehet egy fontos lépés, és lehet, hogy nem lesz az" – mondta Szöulban Mun Dzsein dél-koreai elnökkel közösen tartott sajtótájékoztatóján. Azonban ezzel akarhat új lökést adni a megakadó amerikai-észak-koreai tárgyalásoknak. Arra a kérdésre, hogy lesz-e harmadik csúcstalálkozó is, azt válaszolta, hogy „meglátjuk, most alakulnak a dolgok." Több forrás is jelezte a héten, hogy megindultak egyeztetések a háttérben egy újabb csúcsról.

Trump 2017-ben már fel akarta keresni egyszer a DMZ-t dél-koreai látogatása alatt, de akkor a rossz idő miatt végül lefújták a helikopteres utat. Tavaly Mun Dzsein a két Korea között tartott csúcstalálkozón a demilitarizált zónában találkozott Kim Dzsongunnal, és a történelmi kézfogásuk után felmerült, hogy ez lehetne valamikor egy Trump-Kim-találkozó helyszíne is.

Trump lehet az első hivatalban lévő amerikai elnök, aki ha rövid időre is, de Észak-Korea területére lép. Korábban Ronald Reagan, Bill Clinton, George W. Bush és Barack Obama is jártak a DMZ-ben, de csak a dél-koreai oldalon. Clinton és Jimmy Carter járt Phenjanban is, de csak elnökségük vége után.

Zátonyra futottak a tárgyalások

Trump és Kim között 2018 júniusában, kicsit több mint egy éve tartották meg az első csúcstalálkozót Szingapúrban. Ennek a ténye történelmi volt, hiszen először ült le hivatalban lévő amerikai elnök az aktuális észak-koreai vezetővel. A csúcstalálkozó egy különösen feszült, számos észak-koreai atom- és rakétateszttel, oda-vissza háborús üzengetésekkel tűzdelt időszak után következett, a két Korea között már megkezdődött enyhülésfolytatásaként.

A találkozó végén azonban csak nagy általánosságokban ígérte meg Észak-Korea, hogy a Koreai-félsziget teljes atommentesítésén fog dolgozni. Abban sem jutottak közös nevezőre, hogy pontosan mit is értenek az atomfegyver-mentesítés alatt. Az Egyesült Államok így viszont egyáltalán nem akart engedni az Észak-Koreát szorongató szankciókból, ezért a csúcstalálkozót követő, alacsonyabb szintű tárgyalások az eltérő elvárások miatt hamar megakadtak.

Februárban arra készültek, hogy alá is írnak valamilyen konkrét megállapodást az ezúttal már kétnapos, Hanoiban tartott második csúcson. Azonban a találkozó a második napon váratlanul félbeszakadt és megállapodás nélkül ért véget. Az Egyesült Államok jelezte: csak azután hajlandó feloldani a szankciókat, hogy Észak-Korea felszámolta nukleárisfegyver-arzenálját. Phenjan ellenben a lépcsőzetes megközelítést támogatja, és azt várja, hogy az atommentesítés irányába tett minden egyes lépését amerikai engedmények kövessék.

Trump azonban hangsúlyozta, hogy a személyes kapcsolata jó maradt Kimmel, és azóta is azzal érvelt, hogy Észak-Korea nem kezdte újra az atomteszteket. Ballisztikus rakétát sem indítottak újra, azonban a megrekedt tárgyalások közepette üzenetet küldtek azzal, hogy 2017 óta először teszteltek kisebb hatótávolságú rakétákat május elején. Trump azt mondta, ezek csak kisebb fegyverek voltak, és bízik benne, hogy Kim betartja a neki tett ígéretét, noha az amerikai hírszerzés szerint Észak-Korea egyáltalán nem készíti elő az atomfegyver-mentesítést.

Kim Dzsongun a vietnámi óta azt is jelezte, hogy nem csak Washington jelenti az ablakot a külvilágra. Április végén Vlagyivosztokban először találkozott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, június közepén pedig 14 év után először járt kínai vezető Phenjanban, amikor Hszi Csin-ping felkereste Észak-Koreát.

A mostani villámtalálkozó közvetlen előzménye, hogy Trump június 11-én jelezte, hogy nagyszerű és nagyon szívélyes levelet kapott Kimtől. Egy hete pedig az észak-koreaiak jelentették be, hogy Kim Dzsongun „kiváló levelet" kapott Trumptól. Az nem derült ki, hogy mi volt a levelekben, de érkeztek hírek egy esetleges harmadik csúcstalálkozó képbe kerüléséről.