Az első szavazáson átment a rendezetlen brexit elleni törvényjavaslat

Cikkünk frissül.

329 igen, 300 nem ellenében az első szavazáson átment a brit alsóházban az a törvényjavaslat, amivel az ellenzéki képviselők és a Boris Johnsonnal szembeforduló toryk megkötnék a kormányfő kezét, hogy kérjen halasztást az EU-tól, ha csak ezzel lehet elkerülni egy október 31-i rendezetlen brexitet.

Jöhetnek módosítók a törvényjavaslathoz, amiről aztán magyar idő szerint este nyolckor lesz újabb szavazás. Ha átmegy a törvényjavaslat az alsóházon, akkor a lordok házába kerül át jóváhagyásra.

Ott általában nem írják felül az alsóház döntését, ezúttal azonban komoly vita várható, ugyanis a javaslat támogatói azt szeretnék, ha még a parlament szeptember 9-12. között várható felfüggesztése előtt átmenne a törvény, az ellenzői viszont arra készülhetnek, hogy végletesen elhúzzák a folyamatot. A BBC szerint több lord is hosszú éjszakára készülve érkezett.

Közben az alsóházban is jöhetnek újabb drámai pillanatok. Boris Johnson már kedd este jelezte, hogy ha az alsóházon átmegy az általa ellenzett törvényjavaslat, akkor az azt jelentené, hogy lehetetlenné teszik a tárgyalási pozícióját, az EU kezébe adnák a döntést, ő pedig elutasítja a további halasztást. Szerinte ebben az esetben előrehozott választásra lesz szükség, erről fog beadni indítványt a kormány. Johnson október 15-re javasolna választást.

Ennek megszavazásához kétharmados többség kellene, de Jeremy Corbyn, a Munkáspárt vezetője azt mondta, előbb törvényben kell kizárni a rendezetlen brexitet. Szerdán egész nap jöttek arról a hírek, hogy a különböző ellenzéki pártok hogyan dönthetnek a kormány várható indítványáról. A munkáspárti képviselők várhatóan tartózkodni fognak, nélkülük pedig nem lehet meg a kétharmados többség. A hónapok óta egy előre hozott választásért kardoskodó, és ezért most nehéz helyzetbe kerülő Corbyn azt képviseli, hogy akkor támogatna egy választást ha a törvényjavaslat átmegy a lordok házán, és a királynő jóváhagyását is megkapta – vagyis törvényi erőre emelkedik.

A szavazás után kitették a rebellis torykat

Miután Johnson a múlt héten a törvényhozás öthetes felfüggesztését kérvényezte szeptember 9.-12. és október 14. között a királynőnél, aki ezt jóváhagyta, tudni lehetett, hogy a nyári szünetről kedden visszatérő alsóházban pártokon átívelve elindítják az október 31-i rendezetlen brexit elleni folyamatot. Rendkívüli vita kezdődött a brexitről, aminek a végén késő este 328 igen, 301 nem ellenében eldőlt, hogy szerdán az alsóház elé kerülhet a Johnson által ellenzett törvényjavaslat.

Johnson már a szavazás előtt elveszítette alsóházi többségét, miután az egyik tory képviselő átült az ellenzékhez. A szavazásnál viszont összesen 21 konzervatív szavazott együtt az ellenzékkel, őket a korábbi fenyegetéseket beváltva erre válaszul kitették a pártból. A szerdai első szavazáson még nagyobb volt a különbség, ezért újabb torytól vonhatják meg a párt színeiben indulás jogát.

A törvényjavaslat mögött elég biztosnak tűnik a támogatás, hogy a második szavazáson is elég szavazatot kapjon az alsóházban. Theresa May előző kormányfő alatt már átment egy olyan hasonló kezdeményezés, amivel törvényben kötelezték arra, hogy az akkori határidőhöz képest kérjen halasztást az EU-tól. A javaslat alapján

2020. JANUÁR 31-IG SZÓLNA A KÉPVISELŐK ÁLTAL KEZDEMÉNYEZETT ÚJABB HALASZTÁSI KÉRELEM.

A terveik szerint abban az esetben kellene a kormányfőnek újabb halasztásért folyamodnia, ha október 19-ig nem fogad el a parlament egy új megállapodást, vagy nem szavaz kifejezetten a rendezetlen kilépés támogatásáról (amit korábban már többször elutasítottak a képviselők). Van emellett egy olyan kitétel is, hogy ha az Európai Tanács másik határidőt javasol, akkor arról az alsóház dönthetne.

Egy bíróság elutasította a felfüggesztés megtámadását

A parlament felfüggesztése elleni jogi kezdeményezéseket is beadtak, az egyik kereset mögé John Major volt konzervatív kormányfő is aktívan beállt. A felfüggesztést jóváhagyó királynő döntését nem lehet megtámadni, de Johnson erről szóló kérését igen, ezt próbálják törvénytelennek nyilváníttatni több bíróságon is.

Szerdán egy edinburgh-i bíró most ezt az indítványt söpörte le az asztalról azzal, hogy az ügy a politikusokra és a választókra tartozik, nem a bíróságokra, a kormány pedig nem szegett törvényt. A képviselők már jelezték is, hogy a döntést megfellebbezik.

Két hónap a határidőig

A brexit állását és a lehetséges forgatókönyveket a parlament felfüggesztéséről szóló döntés után itt beszéltük át :

Ha nem történne addig semmi, nem kérnének újabb halasztást, nem szavaznának meg kilépési megállapodást a brit alsóházban, vagy nem vonnák vissza a kilépést, akkor október 31-én rendezetlen formában esne ki Nagy-Britannia az EU-ból. Boris Johnson korábban már hangsúlyozta, hogy megállapodással vagy anélkül, de mindenképpen ki akarja léptetni a briteket. A kormányfő keddi parlamenti beszédében is azt mondta, hogy új megállapodással akarnak kilépni, de az elmúlt héten kezdett manőverei amellett, hogy az EU felé is nyomást jelentenek, a rendezetlen brexit esélyét is közelebb hozták.