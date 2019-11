Lemondott Benjamin Netanjáhu, mégis hatalmon maradt

Még helyi mércével mérve is óriási politikai vihar tombol Izraelben, ahol az ország főügyésze csalás, vesztegetés és hivatali visszaélés miatt három ügyben is vádat emelt Benjamin Netanjáhu ügyvezető miniszterelnök ellen, közben kútba esett annak az esélye, hogy egy éven belül a második választás után végre sikerüljön kormányt alakítani. A kettős fronthatás ráadásul akár még hónapokon keresztül tépázhatja az izraeli polgárok idegeit. Ugyanis jogi és politikai értelemben is egy csomó precedens nélküli helyzet állt elő, és könnyen lehet, hogy a mentelmi jogának minden új hónapjáért fogcsikorgató küzdelmet vívó Netanjáhu csak késő tavasszal áll bíróság elé.