Japán tovább csökkenti az olimpiára külföldről érkezők engedélyezett számát, a versenyzőket kivéve, és gyorsítja az oltási kampányt − jelentette be Szuga Josihide japán miniszterelnök.

Hangsúlyozta: elkötelezett az olimpia és paralimpia megtartása mellett, még akkor is, ha Japán lakosságának többsége ellenzi a járvány miatt a játékok lebonyolítását. A miniszterelnök célja, hogy naponta egymillió ember kapjon vakcinát, így a szigetország 36 millió idős lakosa be lenne oltva az olimpia kezdetére, novemberre pedig mindenki, aki be akarja oltatni magát − számolt be az MTI.

Az olimpiára külföldről 180 ezren akkreditáltak, azonban Japán a számukat már korábban kevesebb mint a felére csökkentette. Az olimpiai játékok helyi szervezői és a Nemzetközi Olimpiai Bizottság eltökélt a versenyek megtartásában.