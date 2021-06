Az Európai Bizottság elfogadta Görögország 30,5 milliárd eurós helyreállítási tervét − jelentette be Ursula von der Leyen bizottsági elnök Athénban. Görögország azt reméli, hogy a pénzügyi terv révén a következő hat évben öt, hat, vagy akár hét százalékpontos gazdasági növekedést is elérhet évente.

Ursula von der Leyen szerdától kezdődően minden tagállamot meglátogat, hogy a kormányokkal közösen tekintsék át a koronavírus-járvány okozta károk helyreállításának finanszírozását szolgáló nemzeti terveket. Már járt Portugáliában és Spanyolországban, Görögország után pedig még Dániába is elutazik csütörtökön. Azután, hogy az Európai Bizottság jóváhagyja ezeket a terveket, az uniós pénzügyminisztereknek is jóvá kell hagyniuk ezeket júliusi ülésükön − számolt be az MTI.