A Johnson&Johnson közölte, hogy laboratórium tesztek szerint a vakcinájuk a delta-variáns ellen is működőképesnek bizonyult. A cég szerint az egydózisú oltóanyag legalább nyolc hónapig védelmet nyújt a mutáns vírust ellen is.

Az oltóanyagból 12 millió adtak be az Egyesült Államokban.

A J&J-hez haonlóan a Pfizer, a Moderna és az AstraZeneca is megvizsgálta már, hogy működőképes-e a vakcinájuk a delta-variáns ellen is. A jelenlegi vizsgálatok szerint mindegyik oltóanyag működik, de idővel a mutáns vírusok megjelenése miatt (is) szükség lehet egy harmadik, emlékeztető oltásra is.