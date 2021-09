Az öt évnél idősebb gyerekek is megkaphatják a koronavírus elleni oltást szeptember 9-től – tudatta az Új Szó Vladimír Lengvarsky szlovák egészségügy-miniszter szerdai nyilatkozatát idézve.

A politikus nyomatékosította, hogy az oltás felvétele továbbra is önkéntes alapú, a gyerekek beoltása pedig szülői engedélyhez kötött. Előtte a gyermek kezelőorvosának vagy egy szakembernek is jóvá kell hagynia. A gyermekek a vakcinadózis egyharmadát kapják. Az egészségügyi miniszter bevallása szerint a saját, 12 évnél fiatalabb gyerekeinek is beadatja az oltást.

Ezt kérték a szakemberek, a gyermekorvosok és más olyan orvosok is, akik az oltással és a gyermekek egészségvédelmével foglalkoznak. Ez a döntés ahhoz járul hozzá, hogy meg tudjuk védeni főleg azt az érzékeny csoportját a gyermekeknek, amelynek oltás nélkül problémái lehetnének a Covid–19 betegséggel

– fejtette ki Vladimír Lengvarsky.