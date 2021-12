Nem mentesülnek a kijárási tilalom alól a karácsonyi összejövetelek sem Szlovákiában – közölte az egészségügyi miniszter, Vladimír Lengvarský a szerdai kormányülés után.

Tegnap újabb változásokat jelentettek be a járványügyi intézkedésekben a Magyarországgal szomszédos országban, ahol a boltok és a templomok mellett pénteken nyitnak az edzőtermek, a szépségápolási szolgáltatók (fodrászok, manikűrösök), valamint a sípályák is. Az újranyitó helyekre csak az oltottakat és a fertőzésen átesetteket engedik be, és szigorú járványügyi előírásokat is be kell tartani.

Az egészségügyi miniszter a legfrissebb intézkedések ismertetésénél elmondta, hogy a kijárási tilalom az ünnepek alatt is érvényben marad, így szenteste sem látogathatják meg az emberek a hozzátartozóikat. Emellett arról is informált a politikus, hogy január 10-ig az igazságügyi minisztériummal együttműködve kidolgoznak egy jogi elemzést arról, mennyire lehetséges a szlovák jogrendben a koronavírus elleni vakcina kötelezővé tétele a 60 év felettiek számára – írja az Új Szó.