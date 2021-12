Akár fél évig is a szervezetben maradhat a koronavírus egy tanulmány szerint. Sőt a szervezet szövetrendszerét is maradandó károsodás érheti egy amerikai kutatás alapján. Az orvosok több tucat koronavírusban elhunyt beteg boncolása alapján jutottak erre a következtetésre.

Vannak olyan nézetek, miszerint a Covid–19 elsősorban légúti vírus. Ez alapján hasonló például az influenzához. A koronavírus-fertőzés bizonyos esetekben enyhe felső légúti problémákat okoz, súlyosabb esetekben pedig gyakran tüdőfertőzéssel és tüdőgyulladással jár.

Ugyanakkor a közelmúltban bizonyítékot találtak arra, hogy a koronavírus megfertőzheti a zsír- és immunsejteket is. Bár a kutatás szerint a kórokozó leginkább a légutakat és a tüdőt roncsolta, a betegek mintegy nyolcvan százalékánál leltek fertőzésre utaló nyomokat is a szív- és érrendszeri szövetekben, 73 százalékánál a gyomor-bélrendszerben, 68 százalékánál pedig az izom-, bőr- és idegszövetekben is.