Ma hajnalban arról számoltak be, hogy jelenleg is folynak a harcok Herszonban, egy dél-ukrajnai kikötővárosban – számolt be a Sky News. Kedd este Vadim Denisenko ukrán belügyminisztériumi tanácsadó megerősítette, hogy orosz katonák vonultak be a kimagaslóan fontos stratégiai városba, azonban akkor még azt állította, hogy még mindig ukrán ellenőrzés alatt áll.

Ez néhány órával később változott: a BBC arról számolt be, hogy az oroszok átvették az irányítást a város felett; egy helyi tanácstag szerint a merényletben 200 ember vesztette életét. Szemtanúk azt mondták, hogy orosz csapatok vannak az utcákon, bár a város pontos helyzete továbbra sem tisztázott. Igor Kolihajev, a város polgármestere a helyi médiának elmondta, hogy kedd este elfoglalták Herszon vasútállomását és kikötőjét. A jelentések szerint azt közölte: