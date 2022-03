Az Amazon is kivonul Oroszországból és Fehéroroszországból, és leállítja a szállítást mindkét országba – írja a Sky News.

A vállalat egyúttal letiltja az Amazon Web Services hálózatába az új regisztrációkat a két országból.

Az Amazonhoz tartozó streamingszolgáltató, a Prime Video is felfüggeszti a szolgáltatását Oroszországban és Fehéroroszországban, valamint leállítja a New World videójáték eladását is.

Az elmúlt napokban számos cég függesztette már fel a tevékenységét Oroszországban, több között a Burger King, a Coca-Cola, a Pepsi, a KFC, a Starbucks és a McDonald’s is.