Japán humanitárius segítséget nyújt Ukrajnának. A tokiói kormány pénteken úgy határozott, hogy 8,8 millió jennel, azaz mintegy 26 millió forinttal támogatja az orosz invázió által sújtott országot, írta a Japan Times.

A most jelzett adományt az ukrajnai rászoruló emberek élelmezésére, ivóvízére, ellátására, elszállásolására is fordíthatják, de a szomszédos országokba menekülteket is segíthetik a forrásból. Az ENSZ menekültügyi szervezete szerint az orosz invázió miatt több mint kétmillióan hagyták el eddig Ukrajnát.

Korábban Tokió felajánlotta, hogy olyan ukrajnai menekültek, akiknek rokona, ismerőse van az ázsiai országban, három hónapot tartózkodhatnak Japánban.

A japán kormány gazdagsági és pénzügyi szankciókkal sújtja Moszkvát az ukrajnai invázió miatt. Több orosz és fehérorosz kormánytisztségviselő, valamint üzletember pénzeszközeit is befagyasztották.