Az ukrán hadsereg szombaton is közölte, hány katonát vesztettek az invázió kezdete óta az oroszok, azonban – az előző napokhoz hasonlóan – mindössze annyit írtak, hogy több mint 12 ezer fő a veszteség.

Ugyanezt az adatot közölték már kedden is, ami azt jelzi, hogy a harcok intenzitása csökkent az utóbbi napokban. Korábban általában napi 1-2 ezerrel nőtt az orosz veszteségek száma az ukránok adatközlése szerint.

Érdekesség, hogy mindeközben a megsemmisített orosz harcjárművek, harceszközök száma viszont kismértékben nőtt. Tankokból már 362-t, páncélozott szállító járművekből pedig 1205-öt lőttek ki, miközben az oroszok 58 repülőgépet és 83 helikoptert semmisítettek meg.

Annyi biztosnak tűnik, hogy az orosz offenzíva egyelőre megállt, a támadók most az ostromlott városok bevételére összpontosítanak. Egyes szakértők szerint hamarosan megindulhatnak Kijev ellen is, sokan azonban úgy látják, hogy még ha ez meg is történik a hétvégén, a frontális támadás a megerősített főváros ellen akkor sem lehet sikeres.