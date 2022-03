Az orosz erők vasárnap kora reggel egy Ivano-Frankivszk-i légitámaszpontot is támadtak, Ruslan Martsinkiv, a város polgármestere szerint, aki felszólította a helyi lakosokat, hogy menjenek biztonságos helyre.

*Russian forces hit Ivano-Frankivsk airbase early on March 13, according to the city's mayor Ruslan Martsinkiv.



Martsinkiv reported that the airport was the target of Russian attacks for the second day in row.



He urged those who live close to the airport to relocate.