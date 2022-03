A brit védelmi minisztérium jelentése szerint az orosz erők Ukrajna keleti részén próbálják meg bekeríteni és nyomást gyakorolni az ukrán hadseregre. Északon pedig Harkov, délen Mariupol irányából nyomulnak előre. Az ukrán fegyveres erők továbbra kitartanak, így az oroszok folyamatos ellenállásba ütköznek.

A jelentés arra is kitér, hogy a Krím felől előrenyomuló orosz erők megpróbálják megkerülni Mikolaivot, miközben nyugat felé, Odessza felé tartanak.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 13 March 2022



